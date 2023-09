Das Wettern der Woche: Republik kaputt?

"Wir dürfen uns beglückwünschen, daß sich dieser grausame Krieg seinem Ende zuneigt ... Doch sehe ich in naher Zukunft eine beunruhigende Krise auf uns zukommen, die mich um die Sicherheit unseres Landes zittern läßt. Infolge des Krieges sind Wirtschaftsunternehmen zu enormem Einfluß gelangt, und wir gehen einem Zeitalter der Korruption bis in hohe Positionen entgegen. Die Macht des Geldes in diesem Land wird ihren Einfluß durch Ausnutzung der Vorurteile im Volk so lange wie möglich zu halten versuchen, bis der Wohlstand in wenigen Händen versammelt und die Republik zerstört ist. Ich sorge mich zu diesem Zeitpunkt mehr um die Sicherheit meines Landes als je zuvor, mehr sogar als mitten im Krieg. Gebe Gott, daß meine Befürchtungen sich als unbegründet erweisen." Ist das aktuell oder ein alter Hut?

Alles muss man selber machen! Der liebe Gott jedenfalls hat der Macht des Geldes kein Ende gesetzt und wieder alles uns überlassen, und wir haben's auch noch nicht gerafft, die Republiken vor den Zerstörern in Sicherheit zu bringen, nicht die eigene und nicht die andere, von der hier Abraham Lincoln redete, US-amerikanischer Präsident 1861 bis 1865 und der erste, der einem Attentat zum Opfer fiel.

Allerdings fallen heutzutage die Helden um wie die Fliegen im Herbst: Hansi Flick, Olaf Scholz – der Sturz! –, Luis Rubiales, Sigrid Kaag, Dietmar Bartsch, Sahra Wagenknecht, Oleksij Resnikow (bislang nur ein Verteidigungsminister in der Ukraine und bestimmt nicht der letzte aus dem Haus Selenskyj). Nur Friedrich Merz steht sehenden Auges seinen Mann, und Wladimir Putin hält genügend Abstand. Abgesehen davon soll er über ausreichend Doppelgänger verfügen, fast mehr als Hubert Aiwanger.

Zurück zur Lincoln'schen Korruption: In Deutschland belief sich die Zahl polizeilich bekannt gewordener Korruptionsstraftaten schon 2021 auf rund 7.400. Das ist ein Anstieg um rund 35 Prozent, Tendenz steigend. Bekannt ist auch, dass die meisten Fälle unentdeckt bleiben und sich die Bundesregierung in Sachen Transparenz stark zurückhält.

In den nächsten Tagen findet die offizielle Anhörung des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung statt: Entwurf zur Reform des Lobbyregisters. Was am 8. Oktober hinten rauskommt, ist unsicher. Sicher ist nur, dass sich die Rechtspopulisten bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen bei der Zerstörung der Republik kaum aufhalten lassen werden können müssen.



