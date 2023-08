Das Wettern der Woche: Harte Hunde

Als harter Hund gilt, wer streng, standhaft oder kompromisslos gegen andere Hunde oder sich selbst ist – beispielsweise Volker Wissing, Produktmanager für Künstliche Intelligenz. Der Verkehrsminister kommt aus Rotenburg, ebenso ein anderer harter Hund, der nach Medienberichten elf Kameraden das Leben rettete: Klaus Störtebeker. Obwohl ihm (also Störtebeker) der Kopf abgeschlagen worden war, rannte er mutig und kopflos am Spalier seiner Seilschaft vorbei (alles voller Blut, wie im letzten Tatort, aber halt echt) und rettete so die Köpfe seiner Lieben: Seemanns Braut ist die See ...

Ein frühes Beispiel von Kritischer Intelligenz ist auch die Stadt an der Wümme, die gerade eben wie 400 weitere Gemeinden der "Tempo-30-Initiative" beigetreten ist. Der Hartleiner Wissing mag sich an den Kopf fassen, mag an seinen Klassenkameraden Klaus Störtebeker denken, der auf Nord- und Ostsee sein Unwesen trieb, während er selbst mit Chauffeur auf Autobahnen Gleiches mit Gleichem vergilt und im Stau steht: Mehrheit ist Mehrheit.

Aber es hilft wenig, dauernd auf der AfD herumzuhacken. Was ist mit Dietmar Gabriel? Ein stahlharter Geselle, feinfühlig dennoch, wenn er im Homeoffice mit Hilfe seiner KI Beethovens 10. Sinfonie vollendet (allerdings nur den dritten und vierten Satz). Nach Feierabend klappt Gabriel dann den Klavierdeckel runter und lässt seine Kontakte spielen. So öffnete einst "Gabriel der Spieler" (wie ihn rechte Sozialdemokraten gerne nennen) Thyssenkrupp Steel die Türen ins Kanzleramt und sang dem Kanzler persönlich das Lied der notleidenden deutschen Stahlindustrie vor. Scholz wäre nicht Scholz, wenn er sich nicht erinnerte!

Doch der brutale Überfall (völkerrechtswidrig) der Russen auf die Ukraine enterte alles! Die Rüstungsindustrie macht sich berechtigte Hoffnungen auf Folgeaufträge aus diesen Völkerrechtswidrigkeiten, unsere Investoren wittern ein gutes Geschäft, so das Manager-Magazin, sinnstiftend. Wladimir Putin gilt unter den seinen als harter Hund (твердая собака): Der Pilot, Kampfschwimmer und Panzerfahrer hat es tatsächlich geschafft! Nach Medienberichten liefert der Luxemburger Stahlriese Arcelor Mittal wieder "Produkte" nach Russland. Arcelor Mittal ist natürlich weltweit aktiv, in der DDR damals in Stalinstadt (heute Eisenhüttenstadt).

Ach so: Putin ist natürlich Millionär. Selbst die Hälfte aller Kongressabgeordneten in den USA – alles harte Hunde! – haben Millionen auf ihren Konten, ähnlich wie vielleicht Friedrich Merz. Ohne viel Knete, sehr sehr viel Knete hat in den Staaten niemand eine Chance, Abgeordnete:r zu werden. Im Gegensatz dazu Joe Biden: "Ein Weichei, aber Milliardär", zwinkerte mir meine Omi Glimbzsch in Zittau zu.



