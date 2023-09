Polizeihochschule und "Letzte Generation": Rechter Populismus gegen freie Lehre

Zum Beispiel nach der sogenannten Stuttgarter Krawallnacht im Juni 2020 mit zwei Dutzend verletzten Polizist:innen und etlichen geplünderten Läden: Renz konnte genauen Einblick geben in die Dynamik von Einsätzen, wie eine Situation kippen kann oder Deeskalation durch Stärke funktioniert. Das Verhalten bei einer Schlägerei vor der Disko, einem aggressiven Ehepartner gegenüber oder der Umgang mit gewaltbereiten Fußballfans werde an der Hochschule in Rollenspielen trainiert, berichtete der frühere Stuttgarter Streifenbeamte damals. Dass ein Experte mit so langjähriger Erfahrung den Austausch mit der "Letzten Generation" beförderte, hätte die eilfertigen Kritiker:innen nachdenklich machen sollen. Und der neue, von Justizministerin Marion Gentges (CDU) hochgelobte Präsident des Oberlandesgerichts Karlsruhe Jörg Müller, der sich regelmäßig auf dem Kurznachrichtendienst Mastodon äußert, warb zudem um eine differenzierte Beurteilung der Klebeaktionen der Gruppe. Auch wenn sie nervten und manche Richter:innen sie für strafbar hielten: "Ziel dieses Protests ist der Erhalt unserer Lebensgrundlagen, nicht die Zerstörung unserer Gesellschaft." Kritische Diskussionen mit jungen Polizeibeamt:innen seien "daher ein normaler Beitrag zur Verständigung in einer Demokratie und kein Skandal", schreibt der Spitzenjurist.

Haldenwang stellt klar: "nicht extremistisch"

Der Innenexperte der Grünen-Fraktion im Landtag, der frühere Landesvorsitzende Oliver Hildenbrand, "kann die ganze aufgeregte Debatte nicht nachvollziehen. Die Stellungnahmen aus dem Innenministerium und aus der Hochschule für Polizei hätten deutlich gemacht, worum es ging: "Angehende Polizistinnen und Polizisten haben sich mit Fragen des Versammlungsrechts und mit aktuell heftig diskutierten Formen des Klimaprotests auseinandergesetzt." Mehr als sinnvoll sei, in der polizeilichen Ausbildung gesellschaftliche Debatten und Phänomene "kritisch reflektiert und praxisnah zu diskutieren".

Lohnender Gast im "Studium Generale" wäre im Nachgang zum Austausch mit den Klimaaktivistinnen und den zornigen Überreaktionen darauf der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz Thomas Haldenwang. Denn der nahm bereits im vergangenen November eine präzise Einordnung der "Letzten Generation" vor: Es handele sich zwar um eine "spezielle Gruppe", sagte er in einem SWR-Interview, die auch Straftaten begehe, aber allein das mache sie "nicht extremistisch". Extremistisch seien Gruppen immer dann, "wenn der Staat, die Gesellschaft, die freiheitlich demokratische Grundordnung infrage gestellt wird, und genau das tun die Leute ja eigentlich nicht". Die "Letzte Generation" sage im Grunde, so Haldenwang: "He, Regierung, ihr habt so lange geschlafen, ihr müsst jetzt endlich mal was tun, (…) anders kann man eigentlich gar nicht ausdrücken, wie sehr man dieses System eigentlich respektiert, wenn man die Funktionsträger zum Handeln auffordert." Und warum eigentlich ist diese Auffassung nicht Allgemeingut unter sich für aufgeklärt haltenden Politiker:innen?