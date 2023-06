Letzte Generation – eine kriminelle Vereinigung?: "Übergriffig"

Die Aktionen der "Letzten Generation" mögen idealistisch motiviert sein, sind in Teilen aber straf- oder ordnungsrechtlich relevant. Auch ein berechtigtes Anliegen rechtfertigt nicht jedes Mittel. In unserem demokratischen Rechtsstaat gibt es genug Möglichkeiten, rechtmäßig auf seine Position in Fragen des Klimaschutzes aufmerksam zu machen. Die Entscheidung, ob es sich bei der "Letzten Generation" um eine kriminelle Vereinigung nach Par. 129 StGB handelt, ist juristisch komplex und unterliegt hohen Hürden. So müssten die Straftaten eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen und dürfen bezogen auf das gesamte Wirken der Gruppe nicht nur untergeordnete Bedeutung haben. Sie müssen also Hauptzweck der Vereinigung sein. Ob diese Anforderungen erfüllt sind, entscheiden aber alleine Gerichte und nicht Politiker*innen in Talkshows. Es ist leider zu offensichtlich, dass die Aktionen der „Letzten Generation“ durch konservative Kräfte instrumentalisiert werden, um ihre potentielle Anhängerschaft zu mobilisieren und die Klimabewegung insgesamt zu kriminalisieren.

"Kriminelle Vereinigung? Wird von der Justiz geklärt"

Sascha Binder, Rechtsanwalt und Landtagsabgeordneter der SPD