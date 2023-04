Letzte Generation vor Gericht: Hoffnungslosigkeit mildert das Strafmaß

Die anderen drei wollen sich nicht fügen. Schließlich säßen die echten Gesetzesbrecher nicht in Heilbronn auf der Straße, sondern in der Bundesregierung in Berlin. Nachdem das Bundesverfassungsgericht das Klimaschutzgesetz des Bundes als nicht verfassungsgemäß verworfen und der Deutsche Klimarat die Regierung dringend zum Handeln aufgerufen habe, könne von Nötigung keine Rede sein. "Wir sind der Feueralarm!", sagen sie. Und wie weiland Fidel Castro vor dem Tribunal in Havanna: "Die Geschichte wird uns recht geben!"

Weder Richterin noch Staatsanwältin zeigen sich davon beeindruckt. "Nötigung ist verwerflich – und eine Straßenblockade ist Nötigung", darauf beharrt die Staatsanwältin. Ob die Letzte Generation denn vom Verfassungsschutz beobachtet werde, steht dann als Frage im Raum. "Natürlich nicht", argumentieren die Verteidiger. "Das Gegenteil ist der Fall. Unsere Mandanten wollen mit ihren Aktionen ja darauf hinweisen, dass die Regierung gegen die Verfassung verstößt."

"Wir würden sofort aufhören mit unseren Aktionen, auch in Heilbronn, wenn ein ehrlicher Dialog zustande käme", betonen sie. Will heißen: Solche Vereinbarungen wie etwa in Hannover und Tübingen wären auch in Heilbronn möglich. Dort setzten sich die Oberbürgermeister in einem Schreiben an den Bundeskanzler für das 9-Euro-Ticket ein, für Tempo 100 auf den Autobahnen, für einen besseren öffentlichen Nahverkehr, für einen Bürgerrat zur klimapolitischen Entscheidungsfindung – und schon wäre es gut. Aus die Maus – dann müsste niemand mehr ins Gefängnis.

Das gesungene Schlusswort kam nicht so gut an

Auch in Heilbronn hat sich Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) mit Vertreter:innen der Letzten Generation zu einem Gespräch zusammengesetzt. Er will sich aber "nicht erpressen lassen" und ruft Aktivist:innen vielmehr zur Mitarbeit "in den Gremien" auf. Folglich wird es weitergehen mit den Blockaden. "Mir wäre es auch lieber, nicht ins Gefängnis zu müssen. Aber wenn es eben nicht anders geht, dann muss es offensichtlich halt sein", meint Daniel Eckert. Und so fordert die Staatsanwältin für ihn als "Wiederholungstäter" sogar acht Monate Gefängnis.

"Was macht das mit einem Menschen, Frau Staatsanwältin, wenn Sie acht Monate Gefängnis fordern, während Vergewaltiger und Steuerbetrüger dagegen auf Bewährung freikommen?", fragt die Verteidigung. Wo bleibt hier die Verhältnismäßigkeit? Wie ein Menetekel schwingt diese Frage plötzlich durch den Raum, und sogar die überstreng agierende Richterin scheint kurzzeitig beeindruckt.