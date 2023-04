AKW Neckarwestheim: Kein Feierabend für den Widerstand

"Die zivile Nutzung der Atomkraft ist mit dem Ende der Atomstromproduktion noch nicht zu Ende", bestätigt auch Markus Steuerwald. Er hatte schon in den 90er Jahren gegen die Castor-Transporte nach Gorleben protestiert, später gemeinsam mit französischen Aktivist:innen gegen die Transporte von La Hague in der Normandie nach Gorleben. "Das war schon toll, die französischen Gewerkschaften haben damals einfach die Fahrpläne für die Transporte veröffentlicht." Heute steht er für das Aktionsbündnis Castor-Widerstand Neckarwestheim am Infostand. "In Deutschland gibt es immer noch die Brennelementefabrik in Lingen." Advanced Nuclear Fuels stellt dort als Tochtergesellschaft der französischen Firma Framatome "Brennelemente für alle Reaktordesigns für Kunden weltweit" her, so das Unternehmen auf seiner Webseite. "Und in Gronau wird immer noch Uran angereichert", betont Markus Steuerwald. Dort, im Münsterland, reichert die englische Firma Urenco Uran für die Nuklearindustrie an. Außerdem blickt der Aktivist besorgt ins Nachbarland Frankreich. Präsident Emmanuel Macron setzte sich im letzten Jahr dafür ein, dass Atomenergie in der EU Taxonomie – einem System, das Investitionen in erneuerbare Energien lenken soll – als grüne Energiequelle klassifiziert wird. "Damit können jetzt die Schrott-Reaktoren in Frankreich gefördert werden."

In Neckarwestheim wird nun erst einmal zurückgebaut. Das dauert zehn bis 15 Jahre, schätzt die EnBW. Ist der radioaktive Müll dann fachgerecht verpackt, ist für den Energiekonzern erst einmal Schluss. Der Bund finanziert und organisiert über die Gesellschaft für Zwischenlagerung die Zwischen- und Endlagerung der radioaktiven Abfälle. In Neckarwestheim betreibt die Gesellschaft laut eigenen Angaben seit Ende 2006 bereits ein Zwischenlager für hochradioaktive Brennelemente, ausgelegt auf 40 Jahre Laufzeit. Schwache und mittelstark strahlende Abfälle sollen ab 2027 im niedersächsischen Salzgitter eingelagert werden können. Wohin die Brennelemente aus Neckarwestheim kommen, ist dagegen noch unklar. Bis ein geeigneter Standort für das Endlager gefunden ist, kann es noch 35 bis 65 Jahre dauern, schätzt die Bundesgesellschaft für Endlagerung.