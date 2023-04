Kurdistan im Nordirak: Die Autonomie wankt

Ihre Aktionen stoßen auf großes öffentliches Interesse und vielfach auf erbitterte Ablehnung. Islamistische Gruppen feierten sich mit Videos, die zeigen, wie sie die Kleidungsstücke der getöteten Frauen verbrannt und einige Lautsprecher zerstört haben. Nach ihren Aktionen erhält Abdulla regelmäßig Todesdrohungen und neben Anerkennung auch wütende Nachrichten von anderen Frauen, die ihr Missachtung der Religion vorwerfen. In ihrer eigenen Familie sei sie ein "schwarzes Schaf". Ihre Mutter erinnere sie regelmäßig daran, dass sie lieber einen Jungen gehabt hätte. Vom Vater gibt es Schläge. "Aber ich habe dabei noch nie geweint", sagt Abdulla. Bei ihren Aktionen ist sie zumeist auf sich alleine gestellt. "Die einen wollen Geld für das Mitmachen, andere haben Angst vor den Konsequenzen." Selbst von ihren Freund:innen bekomme sie regelmäßig einen Satz zu hören: "Wenn ich so aktiv wäre wie du, hätte ich schon lange einen Asylantrag in Deutschland gestellt." Für Abdulla kommt das nicht in Frage. "Ich mag mich selbst so sehr. Ich will mich nicht vertreiben lassen, hier für meine Freiheit kämpfen."

Gesellschaftliche Rückwärtsbewegung

Den wachsenden Einfluss des Islams in der kurdischen Autonomieregion bekam auch die Gender-Wissenschaftlerin und Frauenrechtlerin Choman Hardi zu spüren. Als in Sulaimani mehrere LGBTQ-Aktivist:innen festgenommen wurden, meldete sich die 49-Jährige in den sozialen Medien zu Wort. Islamistische Gruppen sahen darin zu viel Solidarität mit im Koran nicht vorgesehenen Menschen. Der folgende Shitstorm und Drohungen zwangen Hardi zur Flucht. Dabei wurde ihr auch vorgeworfen, sich an einem wissenschaftlichen EU-Projekt bereichert zu haben. Trotz des großen Drucks auf die Wissenschaftlerin lehnte die EU-Kommission ihre Bitte ab: klarzustellen, dass das Fördergeld nur an ihre Universität und nicht an sie persönlich ging. "Es war ein orchestrierter Shitstorm, eine Hexenjagd. Die Islamisten hier sind gut organisiert und haben in den vergangenen 30 Jahren die Institutionen infiltriert."