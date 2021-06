Friedensdelegation behindert: Eines Rechtsstaats unwürdig

In einer fensterlosen Halle habe man ihnen 12 oder 13 Stunden lang Essen und Trinken verweigert, berichtet Ecevit Emre, der als Delegierter der Linken von seinen Kontakten profitieren konnte. Sein guter Draht zu Bernd Riexinger und dem Parteivorstand machte sich insofern bezahlt, als dass Gregor Gysi eine SMS an Außenminister Heiko Maas versendet habe. "Offenbar hat er sich eingeschaltet", sagt Emre, zumindest sei der Tonfall der Sicherheitskräfte wenig später viel umgänglicher gewesen. An der Abschiebung änderte das freilich nichts. Und so kam der Politiker nach "schrecklichen 48 Stunden ohne Bett und gesunde Ernährung" wieder in der Heimat an. Journalist Denzinger, der bereits mehrfach von der Polizei und Geheimdiensten verleumdet wurde (Kontext berichtete), hat die gleiche Erfahrung gemacht, aber ergänzt noch: "Der eigentliche Skandal ist für mich, dass hier Berichterstattung aus einem Krisengebiet verhindert wurde."

Wie in jedem kriegerischen Konflikt ist der Kampf um die Deutungshoheit erbittert. Wie viele Tote es seit dem Beginn der türkischen Offensive im Nordirak gegeben hat, ist unklar. Vor Ort gibt es kaum neutrale Berichterstattung oder internationale BeobachterInnen. Franziska Schulz hatte so viel Glück, sich ein eigenes Bild machen zu können. "Die Wahrnehmung vom Nahen Osten", sagt sie, "ist hierzulande stark geprägt von Terror und Krieg. Das sollte uns aber nicht davon abhalten, uns mit der Situation vor Ort zu beschäftigen, Zusammenhänge zu verstehen und sichtbar zu machen." Die Reise war für sie nicht nur Repression, sagt sie. In den ersten Tagen ihres Aufenthalts konnte sie sich noch frei bewegen und viele Gespräche mit unterschiedlichen Parteien, Initiativen und Einzelpersonen führen.

Rabiater Empfang in Frankfurt

Ein prägender Eindruck aus den Unterhaltungen sei, dass, auch unabhängig vom Verhältnis zur PKK, kaum jemand in den kurdischen Gebieten glaubt, dass sich der Krieg primär gegen die militante Arbeiterpartei richte – sondern dass eine Annexion vorbereitet werde. Und nicht wenige würden sich fürchten, weil sie Parallelen zu den frühen Phasen des Völkermords an den Armeniern sehen.