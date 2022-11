Klimaschutz und Protest: Hilfloses Kleben, ratlose Staaten

Jetzt auch noch "Meinhof-Sound"

So also verrennen sich junge und alte Schwarze, wenn es ihnen nur noch darum geht, Stimmungen hochzupeitschen und Fakten keine Rolle spielen. Alexander Dobrindt (CSU) hat als Bundesverkehrsminister von 2013 bis 2017 jede Gelegenheit verpasst, die Weichen im bedeutenden Mobilitätssektor entscheidend hin zu mehr Klimaverträglichkeit zu stellen. Das hindert ihn aber ganz und gar nicht, die Entstehung einer "Klima-RAF" an die Wand zu malen. Das müsse verhindert werden, sagt der Oberbayer natürlich der "Bild"-Zeitung mit Blick auf die – längst widerlegten – Anschuldigungen, Aktivist:innen der "Letzten Generation" seien mitschuld am Tod einer Radfahrerin in Berlin.

Eigentlich ist die Tonlage – "Klima-Protest darf kein Freibrief für Straftaten sein" – kaum noch steigerungsfähig. Die Junge Union Baden-Württemberg aber ist wild entschlossen, den Unsinn zu toppen. "Der Ulrike-Meinhof-Sound der 'Letzten Generation' in ihren jüngsten Statements und ihre immer extremeren Taten sind erschreckend", läßt JU-Landeschef Florian Hummel schriftlich mitteilen.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) erteilt, als gelernter Pädagoge, etwas Demokratie-Nachhilfe. Kern zivilen Ungehorsams, etwa nach Habermas, seien "symbolische Aktionen, die die Rechtsordnung nicht als Ganzes in Frage stellen dürfen, bei denen einige Regeln aber übertreten werden". Der Zwecke heilige da die Mittel nicht, zugleich dürften "die Leute nicht gleich kriminalisiert werden". Es sei falsch, "in verbalen Furor" zu verfallen und "unser Rechtssystem gewappnet" für derartige Fälle. Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) erinnert auf der gemeinsamen Pressekonferenz in Stuttgart daran, dass die RAF Mord zum politischen Mittel gemacht hat. Schon allein deshalb sei die Vermischung "unbotsam". (jhw)