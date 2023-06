Oberbürgermeisterwahl Mannheim: Farbwechsel für die rote Hochburg?

Am Mannheimer Wasserturm, umgeben vom Rosengarten, sitzen an einem sonnigen Mittwoch Anfang Juni zwei junge türkische Frauen, die Füße im Wasser, das Kopftuch lässt ihre Gesichter frei. Neben ihnen plantscht der zweijährige Sohn der 30-jährigen zweifachen Mutter. Sie darf nicht wählen am 18. Juni, weil sie nur die türkische Staatsbürgerschaft hat, ihre 22-jährige Schwägerin kann und will hingegen ihre Stimme abgeben. Für wen, weiß sie noch nicht. Was sie sich vom zukünftigen OB wünschen? Schwierige Frage, denn: "Eigentlich ist Mannheim top!" Am ehesten fehle es an Parkplätzen in der Innenstadt, denn die Parkhäuser seien immer überfüllt und mit Kind und Kegel sei es beinahe unmöglich, den ÖPNV zu nutzen. Würde der Grünen-Kandidat Raymond Fojkar, langjähriger Gemeinderat sowie Kinder- und Jugendpsychiater, neuer OB, bleiben diese Wünsche unerfüllt: "In Heidelberg fährt niemand hinein mit der Erwartung, direkt an der Hauptstraße einen Parkplatz zu bekommen", sagt er beim "Mannheimer Morgen"-Stadtgespräch. Die Grünen haben 13 Sitze im Mannheimer Gemeinderat und Fojkar weiß somit die stärkste Fraktion hinter sich.

Einhörner und Lamas an den Schulen