Unikliniken Mannheim und Heidelberg: Alle wollen, nichts bewegt sich

Das neue Deutschland-Tempo – Stichwort LNG-Terminals – gilt nicht überall. Zwar will auch die baden-württembergische Regierung schneller entscheiden. Aber bei der lange geplanten Kooperation der Unikliniken Mannheim und Heidelberg herrscht das alte Deutschland-Tempo.

Lustig ist die unerwartete Nische in dem ellenlangen Krankenhausgang. Anderthalb Meter breit, geht sie drei, vier Meter ins Innere, und da hängt – ein graues Telefon. Sonst nichts. Es ist eine Erinnerung an frühere Zeiten wie so vieles in diesem 101 Jahre alten Gebäude am Ufer des Neckars in Mannheim. Hier werden mit Hilfe von 4.500 Beschäftigten jedes Jahr knapp 45.000 Patient:innen stationär behandelt, ambulant sind es knapp 170.000. Wer mit gebrochenem Arm in die Notaufnahme kommt, sollte ein 70er-Jahre-Enthusiast sein. Beige Kacheln, grünes Linoleum und lange Wege, wenn es weitergehen muss zu Behandlungen. Denn das Haus hat sich entwickelt, seit es 1922 als "Neues Krankenhaus am Neckarufer" gegründet wurde, ständig wurde an- und dazugebaut. Heute zählt der Geländeplan 43 Gebäude. Das jüngste ist die 2020 eingeweihte Kinder-Tagesklinik.