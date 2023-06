Majolika am Scheideweg: Keramik, Start-Ups oder kulturelle Bildung?

Die Produktion in der Majolika-Manufaktur ist hochdefizitär. In der zuletzt veröffentlichten Bilanz aus dem Jahr 2020 weist die Gesellschaft bei einer Bilanzsumme von etwa 400.000 Euro einen Verlustvortrag von über zwei Millionen aus. Unter der Führung der neuen Eigentümer wurde noch kein aktuellerer Jahresabschluss erstellt, so dass das Gröner Family Office hier in Kürze eine Strafzahlung wegen Verstoßes gegen die Offenlegungspflichten erwarten dürfte. Eine der Maßnahmen der vorherigen Geschäftsführung war die Umwandlung der Majolika-Manufaktur in eine gemeinnützige Gesellschaft, wodurch zusätzliche Einnahmen durch Spenden generiert werden sollen. Ob Gröner am gemeinnützigen Status festhält, ist offen. Wenn nicht, könnten auch hier nachträgliche Steuern und Rückerstattungen an die Spender:innen fällig werden.

Doch diese Nachzahlungen dürften im Vergleich zu den nötigen Investitionen in den Betrieb der Manufaktur zu vernachlässigen sein. Nachdem Gröner die Manufaktur für einen dem Vernehmen nach fünfstelligen Betrag übernommen hat, wurden Aufträge abgebrochen und die Produktion faktisch eingestellt. In den vergangenen Wochen wurde die Produktion von Keramik-Produkten wie Fliesen und Vasen wieder aufgenommen. Die Keramik-Öfen sind aber wie fast die gesamte Technik der Manufaktur veraltet und müssten erneuert werden. Entsprechend hoch soll aktuell der Ausschuss sein. Ohnehin glaubt kaum jemand an eine profitable Keramik-Produktion in der Majolika. Der Immobilienunternehmer Gröner setzt daher auf eine Quersubventionierung. Vermietungen, Gröner nennt beispielhaft Start-Ups, Boardinghouses, Kursräume oder ein Kino sollen die defizitäre Produktion finanzieren. Allein – noch fehlt ihm dazu der Zugriff auf die Immobilie.

Kein Konzept und intransparente Verhandlungen

Denn die gehört noch der städtischen Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs- und Hafen-Gruppe (KVVH), so dass der Karlsruher Gemeinderat einer Veräußerung des Grundstücks zustimmen müsste. Erst Ende vergangenen Jahres bekräftigte das Gremium, das traditionsreiche Gelände nur in Erbpacht abgeben zu wollen. Voraussetzung dafür müsse aber ein Gesamtkonzept für die Majolika sein, und das sollte bis Anfang Juni da sein. Auch knapp neun Monate nach dem Kauf legte die Gröner Family Office GmbH ein solches Konzept noch nicht vor, teilte die Stadtverwaltung auf Kontext-Anfrage mit. Gröner selbst wollte sich zu dieser und anderen Fragen nicht äußern. "Derzeit befinden wir uns in Abstimmung mit den jeweiligen Entscheidungsträgern und Akteuren und bitten daher um Verständnis, dass wir in laufenden Gesprächen im Vorfeld nicht öffentlich mit der Presse kommunizieren werden", teilt eine Sprecherin der Gröner Group mit.