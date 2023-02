Majolika in Investorenhand: Mietprofite statt Manufakturkeramik

Die von einigen befürchtete Umwandlung des Majolika-Areals in Eigentumswohnungen dürfte es in absehbarer Zeit nicht geben. Nicht zuletzt die Auflagen in Sachen Denkmal- und Naturschutz sind in dem Gebiet sehr hoch. Dennoch ist der Investitionsbedarf gewaltig. Das Gebäude ist nicht nur in Sachen Brand- und Arbeitsschutz längst nicht mehr zeitgemäß. Ein im Sommer von der KVVH bestellter Gutachter wurde wieder abgerufen, nachdem er fehlende Unterlagen und Genehmigungen einforderte. Doch der Zustand passt zum Geschäftsmodell vieler Heeger-Immobilien. Die Räume bis in die letzte Ecke vermieten und ohne große Investitionen auf einen langen Bestand hoffen. Davon zeugt eine Begegnung in einer Heeger-Immobilie. Mit Blick auf ein daneben liegendes, kleines Mehrbettzimmer für Arbeitsmigranten sagte er mal: "Das ist eine Gelddruckmaschine. Das ist wie ein Asylantenheim."

Wie die Stadt und die Gröner Group ließ auch die Majolika-Stiftung alle Kontext-Anfragen zum Thema unbeantwortet. Mit dem Verkauf der Manufaktur hat die Stiftung den Investoren gegenüber der Stadt ein weiteres Druckmittel für die Erbpacht des Gebäudes in die Hand gegeben. Würde die Stadt das Gebäude nicht oder nicht zu den gewünschten Bedingungen abgeben, könnte die Manufaktur verkauft oder in die Insolvenz überführt werden. Schon jetzt lehnt die KVVH Mietanfragen für ihre Räume in der Majolika vor dem Hintergrund eines anstehenden Besitzerwechsels ab. Die Stadt Karlsruhe und die von öffentlichen Geldern aus Stadt und Land geförderte Majolika-Stiftung könnten sich so eines langjährigen Problems entledigen. Ein Dienst an der Kultur und der Keramikkunst dürfte damit kaum verbunden sein.