Tauziehen um die Majolika in Karlsruhe: Manufaktur als Faustpfand

Noch fehlt ein Konzept

Die Politik sieht jetzt Gröner am Zug. Der hat auch sechs Monate nach dem Kauf noch kein tragfähiges Konzept für den Weiterbetrieb der Manufaktur. "Ich hatte nicht die Kraft, mich persönlich darum zu kümmern", sagt Gröner. Das Jahresende sei im Immobiliengeschäft eine intensive Zeit. "Jetzt ist Frühjahr, da ist mehr Luft." Für die Erstellung eines tragfähigen Konzepts hat derweil der Karlsruher Oberbürgermeister Hilfe angeboten. Einen Zeitplan dafür konnte Gröner noch nicht nennen.

Die Manufaktur ist Ende Februar auf die Gröner Family Office GmbH übertragen worden. Zuvor war sie im Eigentum einer Verwaltungsgesellschaft. Mit der Gröner Group habe die Majolika aber nie zu tun gehabt – das ist Gröner wichtig zu betonen. Das ursprüngliche Firmenkonstrukt sei eine "unbedachte Entscheidung" gewesen, sagt Gröner und die Übertragung ein "Signal an die Medien, dass ich das jetzt mache" sowie eine "rechtliche und steuerliche Entscheidung". Damit kappte Gröner auch die Verbindung zu Thomas Heeger, der in der Verwaltungsgesellschaft für ihn die Majolika betreute und dort als Thomas Scherer auftrat. "Wir haben ihn aufgrund der Unstimmigkeiten bei den Verhandlungen gebeten, nicht weiter als Berater für uns tätig zu sein", sagt Gröner.

Kommt noch ein weißer Ritter?

Bei seinem Besuch in Karlsruhe entschuldigte sich Gröner bei den Beschäftigten der Majolika. Er thematisierte dabei die hohen Außenstände, die in den vergangenen Monaten aufgelaufen sind und den Ruf der Majolika schädigten. Über 40.000 Euro schulde die Manufaktur noch Künstler:innen und Karlsruher Institutionen aus den ersten Monaten seit der Übernahme. Gröner versprach, sich zu kümmern und kündigte an, in den nächsten Tagen einen neuen Geschäftsführer einzusetzen. Weitere Verbindlichkeiten bestehen bei der städtischen Eigentümerin KVVH (Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs- und Hafen GmbH und KVVH-Gruppe), der die Majolika-Immobilie gehört. Nach Kontext-Informationen handelt es sich dabei um einen hohen fünfstelligen Betrag an Mietrückständen. "Über diese Frage sind wir im Gespräch mit der Gröner Family Office GmbH", sagt Kulturbürgermeister Albert Käuflein, CDU. Und Gröner befindet: "Wir sehen gute Möglichkeiten, diese Mietrückstände im Rahmen einer Gesamteinigung zu lösen."

Die Verhandlungen stehen noch am Anfang. "Ich kenne die genauen aktuellen Vorstellungen der Kommune nicht, was den Verkauf der Immobilie betrifft", sagt Gröner, der sich noch eine Hintertür offen lässt: "Sofern ein 'weißer Ritter' am Horizont erscheint und von uns die Majolika erwerben möchte, stehen wir solchen Entwicklungen gegenüber offen."

In der Politik gibt es bereits erste Planspiele für eine eigene Entwicklung der Majolika. Die Linksfraktion entwarf einen Rahmen für ein "Haus der Kunst und Kultur" in städtischem Eigentum, wobei auf externe Expertise und die Zusammenarbeit mit Hochschulen gesetzt werden soll. In der FDP wird eine Rückabwicklung favorisiert. "Die Majolika muss wieder zurück zur Stiftung." Das Grundstück solle von der Stadt entwickelt werden. Doch ohne öffentliche Zuschüsse werden solche Ideen nicht funktionieren. Die großen Gemeinderatsfraktionen Grüne, CDU und SPD verweisen schon mal auf die angespannte Lage im städtischen Haushalt.