Stuttgarter "Krawallnacht": Mit Solidarität in den Knast

Am Morgen des Haftantrittes finden sich rund 200 Menschen im Linken Zentrum Lilo Herrmann in Stuttgart-Heslach zusammen. Dort gibt es Abschiedsworte, viel mehr darf Nico nicht mit in Haft nehmen. Wenige Tage zuvor, während der Vorbereitungen für Nicos Abschiedsfeier, gibt dieser auf der Terrasse des Lilo seine Einschätzung zu der nächtlichen Randale ab: Eine kaputte Scheibe werde prekäre Verhältnisse nicht ändern, aber in der "Krawallnacht" habe sich eine so bisher nicht dagewesene Wut ausgedrückt. Menschen, die tägliche Schikane durch die Polizei erführen, migrantische Personen, deren Leben durch den Staat erschwert würden, hätten spontan aufgeschrien – und "alle haben Freund:innen, die betroffen sind, haben Verständnis für deren Wut". Er erzählt, dass auch seine Arbeitskolleg:innen Verständnis haben: Einige hätten sich extra freigenommen, um seinen Haftantritt zu begleiten. In seinem Umfeld sei er vor allem auf Rückhalt gestoßen, niemand habe ihm rückgemeldet: "Du Arschloch, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben."

"Die Stuttgarter mögen keinen militanten Mob"

In den knappen Sprechpausen setzt Nico eine Zigarette an, klopft die Asche ab, zieht eine neue aus der Schachtel. Der Antifaschist wirkt selbstsicher, gefasst. In seinem T-Shirt sind kleine Löcher, er ist schlicht gekleidet. Auf dem Holztisch liegt neben dem Aschenbecher seine Akte mit dem 55-seitigen Urteil. Es sei nicht falsch, Teil dieses Abends gewesen zu sein – ob er selbst Teil davon war, dazu sagt er nichts, erklärt mehrmals, er könne sich nicht erinnern, wo er in jener Nacht gewesen sei.

Dass aus Nicos Szene Leute dabei gewesen sind, behauptet Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) sehr schnell: "Gewalttätige Linksextremisten" seien Teil jener Nacht gewesen, sie hätten "keine untergeordnete Rolle" gespielt (Kontext berichtete).

Damit ist Strobl nicht allein, die FDP fragt in einem Antrag an das baden-württembergische Innenministerium vom 2. Juli 2020 ebenfalls nach "linksextremer Beteiligung". Ohne Erfolg. Es lägen "keine konkreten und abgeschlossenen Ermittlungsergebnisse darüber vor, dass Angehörige der linksextremistischen Szene an den Ausschreitungen (…) beteiligt waren", schreibt Strobls Haus. Die AfD unternimmt auf Bundesebene im September 2020 einen Versuch: Habe es ein "Zusammenwirken von Linksterroristen und gewaltbereiten Jugendlichen mit Migrationsherkunft" gegeben? Antwort: "Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse im Sinne der Fragestellung vor".