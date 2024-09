Messerkriminalität und Waffenverbotszonen: Gefährliche Symbolpolitik

Tötungsdelikte medial massiv überrepräsentiert

Auch die Staatsangehörigkeit der Täter:innen steht in der Medienberichterstattung im Fokus. Es lässt sich statistisch nicht belegen, dass nichtdeutsche Menschen mehr Messerdelikte begehen. Was die Kriminolog:innen aus Wiesbaden jedoch herausgefunden haben ist, dass mehr nichtdeutsche Täter:innen im Zusammenhang mit Messerdelikten verurteilt wurden. Von 25,9 Prozent im Jahr 2013 steigt der Wert auf 43,6 Prozent in 2018. Die Forscher:innen vermuten, dass die Anzeigebereitschaft eine entscheidende Rolle dabei spiele, die beeinflusst, "welche Taten ins Hellfeld gelangen" und in die Polizeistatistik einfließen.

Die Polizeiliche Kriminalstatistik, auf die sich die Debatte um Messerdelikte oftmals bezieht, wird seit Jahren als wissenschaftlich unzulänglich kritisiert. Der Kriminologe Tobias Singelnstein von der Goethe Universität Frankfurt beschreibt sie in der Wochenzeitung "Zeit" als "Tätigkeitsbericht der Polizei, mehr nicht", und sagt weiter, "die Statistik spiegelt nur das wider, was die Polizei sehen kann und erfassen will".

Thomas Hestermann, Professor für Journalismus an der Macromedia Hochschule für Design und Kommunikation Hamburg, kann durch eine Langzeitanalyse nachweisen, dass Medien überdurchschnittlich viel über "tödliche Delikte" berichten, "mehr als hundertmal so hoch", als es ihrem tatsächlichen Anteil in der Polizeistatistik entspricht. Da bei Messerdelikten häufig Menschen sterben, tauchen Messer folglich vermehrt in den Medien auf. Insgesamt ist Gewaltkriminalität überproportional vertreten.

Wirklich helfen würde gute Sozialpolitik

Auch mit Blick auf die Staatsangehörigkeit der Tatverdächtigen zeige sich laut Hestermann eine mediale Verzerrung, denn in den "Medien werden deutsche Tatverdächtige bei Messerdelikten fast vollständig ausgeblendet". Woraus sich insgesamt ein verfälschtes Bild ergebe, das zu den vermehrten Anzeigen gegen nichtdeutsche Tatverdächtige führt.

Geschlechtsspezifische Gewalt wird medial hingegen seltener problematisiert, obwohl hier nachweislich Messergewalt stattfindet. Laut der Studie des KrimZ wurde "in rund 65 Prozent ein Messer als Tatmittel" eingesetzt. Gleichzeitig besagt die Bundeskriminalamtsstatistik 2023, dass die "Partnerschaftsgewalt" in Baden-Württemberg "um 10 Prozent gestiegen" ist. Der Paritätische Wohlfahrtsverband Baden-Württemberg schreibt daraufhin, "der Anteil der betroffenen Frauen liegt bei 80 Prozent" und in der Bundesrepublik würden etwa 14.000 Plätze in Frauenhäusern fehlen – bei aktuell nur 6.800 vorhandenen.

Was also wirklich helfen würde gegen Messerdelikte, wären Projekte zur Gewaltprävention, Deeskalation und Täterarbeit. Eine durch bewilligte Asylanträge langfristige Perspektive für Geflüchtete und mehr soziale Sicherheit durch Mietendeckel, ausreichende, auch psychische Gesundheitsversorgung und Löhne, von denen die Menschen leben können.