Auf der Straße: Messer

Vor dieser Lektüre hatte mich der Mythos Messer wenig interessiert, wenngleich ich meine Faszination des unmoralischen Missbrauchs nicht leugnen kann. Man denke an die Bowiemesser in den Büchern Karl Mays, an Mackie Messer in Bert Brechts/Kurt Weills "Dreigroschenoper" oder an Ted Kotcheffs Actionfilm "Rambo".

Um das Messer vom "Waffenimage" zu befreien und weitere Umsatzeinbußen zu vermeiden, plant der Schweizer Hersteller Victorinox seit Kurzem ein Taschenmesser ohne Klinge: das Messer ohne Messer. Erinnert an eine vegetarische Wurst ohne Wurscht. Das "Sackmesser", wie es die Eidgenossen nennen, böte ein moralisch neutrales Werkzeugsortiment in kleinem Gehäuse. Bisher gibt es fast 250 Varianten des Schweizer Messers, mehr als 500 Millionen Exemplare wurden produziert. Vor allem seit den verschärften Bestimmungen im Flugverkehr nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 in den USA leidet der Verkauf.

Die Klinge im Kopf

Während der "Knife"-Lektüre hatte ich mir vorgenommen, mich dem Messer in der Tasche und der Klinge im Kopf ein wenig zu nähern. "Auch Sprache ist ein Messer", schreibt Rushdie. "Sie kann die Welt aufschneiden und ihre Bedeutung zeigen … Kann Bullshit offenbaren …"

Am Tag, als ich das Buch ausgelesen habe, kommt die Nachricht, auf dem Mannheimer Marktplatz habe ein Mann den Stand des islamfeindlichen Vereins "Bürgerbewegung Pax Europa" mit einem Messer angegriffen und mehrere Menschen verletzt, einige schwer. Zwei Tage später stirbt der 29 Jahre junge Polizist Rouven Laur an seinen Verletzungen, die ihm der Attentäter mit dem Messer zugefügt hat, als der Beamte couragiert eingriff.

Womöglich ist es, um Rushdies Bemerkungen zur Sprache als Messer aufzugreifen, "Bullshit", die Angriffe des 24-Jährigen in Chautauqua mit denen des 25-jährigen in Mannheim, der nach einem Bauchschuss aus einer Polizeipistole im Krankenhaus liegt, zu vergleichen. Vielleicht auch nicht. Beide sind Islamisten, offensichtlich radikalisiert mithilfe von Videomaterial aus dem Internet. Die zufällige Gleichzeitigkeit der Ereignisse in meiner Wahrnehmung mit dem Unheil namens Messer hat mich infiziert.

Empfehlen möchte ich, "Knife" zu lesen, sich Sätze wie diese zu merken: "Viele Menschen, egal, ob liberal oder konservativ, fällt es schwer, Religionen zu kritisieren, wenn sie darum gebeten werden. Träfen wir jedoch die einfache Unterscheidung zwischen privatem religiösem Glauben und öffentlicher, politisierter Ideologie, wäre es für uns leichter, die Dinge so zu sehen, wie sie sind, und freiheraus und unbesorgt über verletzte Befindlichkeiten zu reden. Im Privaten kann jeder glauben, was er will. In der rauen Welt der Politik und des öffentlichen Lebens darf keine Idee unangreifbar und gegen jede Kritik gefeit bleiben."

Die herrschende Politik brüllt unterdessen nach Maßnahmen, die ich nicht aufzählen muss. Das Messer legt Gesinnungen offen. Was bleibt, ist das Grauen: Mein Schweizer Spielzeug, so klein es auch ist, hat seine Unschuld verloren. Es erzählt mir, wie schnell eine Gesellschaft tranchiert werden kann. Ich hoffe, dass mir nach der Ausweitung aller Verbotszonen und Einschnitte demokratischer Rechte nicht das Messer in der Tasche aufgeht.



