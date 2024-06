Auf der Straße: Roter Schimmel

Es fällt mir in diesem verregneten Mai schwer, auch nur halbwegs entspannt durch die Straßen zu gehen. In der Stadt herumzuschweifen und in Gedanken abzuschweifen. Das übliche Reklame-Bombardement zur Steigerung des Unterwäschekonsums wurde ergänzt mit den Anheizerplakaten des Wahlkampfs. Und wenn du denkst, dich an das Spießrutenlaufen im Pappnasenwald gewöhnt zu haben, taucht die Anfeuerungswerbung für die Fußball-EM auf, für die Gladiatorenkämpfe in deiner Stadt.

Ich habe versucht, mich ans Ufer unseres abgelegenen Flusses namens Neckar zu retten, musste aber in der Hektik der Pfingstzeit auf weiten Strecken fürchten, unter die Räder unserer noch unterentwickelten Luftpumpenbewegung zu kommen. Es geht weiter bergab. Mein Kopf verweigert die Beinarbeit. Mir scheint es ein wenig zu gehen wie der Reisenden Pia in Sibylle Bergs Roman "Die Fahrt". "Woanders in Europa war es arm, trostlos, hässlich, verbaut", heißt es da. "Aber freudlos, das gab es nur hier, und sie würde unter hundert hässlichen Landschaften immer die deutsche herausfinden ..."

Freudlos. Böse Sache. Ich traue mich kaum noch, in Frau Bergs Buch zu lesen: "Was ist nur aus den Deutschen geworden? Wie traurig war das alles. Diese Fettwurst essende Gemeinschaft von Fußballprolls. Hurra, wir sind Deutschland, und wir sind stolz darauf. Worauf nur, ihr Dumpfbacken? Dass ihr die Fahne wieder ansehen könnt, ohne euch zu übergeben?"

Neulich habe ich der Schriftstellerin zugehört, wie sie als Bühnen- und Wahlkampfpartnerin des EU-Politikers und Satirikers Martin Sonneborn ihre Texte vor Publikum gelesen hat. Leicht vernuschelt, mit kleinen Stolperern. Schön komisch, berührend. Nichts bereitet mir mehr Freude als diese Art Humor aus den Tiefen des Freudlosen. Darauf eine Fettwurst!

Und dann wieder mit den Füßen auf Asphalt. Vor mir ein SPD-Plakat. Man sieht darauf ein weißes Pferd neben einer blonden Frau im roten Kleid. Darunter steht der Name der Schimmelreiterin im Ruhestand samt ihrem Lotterie-Spruch: "Aufs richtige Pferd setzen!"

Dieses Bild-Wort-Ensemble in den VfB-Farben Weiß und Rot ist freudvoll-deutsch. Ein Kamel oder Lama statt des Gauls auf dem Plakat mit dem Pferdesetzer-Text hätte das Humorverständnis hierzulande vermutlich überfordert. Nach einer Abschweifung in die Geschichte offenbarte sich mir der tiefe Sinn der Botschaft: Hatte der römische Kaiser Caligula einst ernsthaft vor, sein Lieblingsrennpferd Incitatus zum Konsul zu ernennen, so ist es nur konsequent, wenn die Stuttgarter SPD heute einen Schimmel zum Stadtrat kürt. Ist sie ihrem Ruf als Mal-hü-mal-hott-Partei schuldig. Darauf eine Salami!

Gegen die Freudlosigkeit deutscher Protestkultur

Wie gesagt, meine Spaziergänger-Kondition hat nachgelassen. Nicht zwingend ein Altersproblem, ich bin verstrickt in Dinge, die durchaus mit dem Kolumnentitel "Auf der Straße" zu tun haben: in Aktionen, die gemacht werden müssen. Und da wiehert bei der Vorbereitung auch mal schmerzhaft der Amtsschimmel.

Vermutlich ist es nicht schandhaft, hier mal aus meinem Alltagskram zu berichten. Die eigene Soße aufzukochen. In einem kleinen Team, das wir letztes Jahr gegründet und auf die Schnelle Netzwerk genannt haben, organisierten wir neulich "Das Fest gegen rechts – für eine bessere Demokratie". Der Name "Fest" war gedacht als Antwort auf die oft herrschende Freudlosigkeit deutscher Protestkultur. Motto: Wir bieten schöne Musik, Humor und entgiftetes Klima. Haben Nazis alles nicht.

Ein paar Tage später folgte ich der Einladung, mich mit einem kurzen Wortbeitrag am Solidaritätskonzert sehr guter Stuttgarter Bands unter dem Titel "Stuttgart gegen Antisemitismus" im Theater Rampe zu beteiligen. Und ich denke, der kleine Text, den ich dafür gemacht habe, passt in meine Kolumne – als Beispiel für das, was auffällt auf dem Wanderweg durchs Leben.

Im schönen, politisch offenen Haus der Rampe, sagte ich, habe ich so viel Zeit, etwas über Antisemitismus zu sagen, wie der jüdische Texaner Kinky Friedman in seinem vier Minuten langen Countrysong "They Aint Makin' Jews Like Jesus Anymore". Womöglich wäre ein Lied die geeignetere Form, in vier Minuten das Thema Antisemitismus zu behandeln. Also habe ich versucht, etwas aufzuschreiben, das mir ähnlich vertraut erscheint wie Musik. Es geht so:

Vor zwei Jahren sah ich ein dünnes Buch, das ich mir spontan aufgrund seines Titels kaufte: "Was soll an meiner Nase bitte jüdisch sein?" Untertitel: "Über den Antisemitismus im Alltag". Ich hab es sehr schnell gelesen. Ironie und Sarkasmus der Texte waren mir sympathisch. Wenig später rief mich ein Mitarbeiter der Schorndorfer Manufaktur an, ob ich eine Lesung mit dem Schweizer Autor Thomas Meyer moderieren wolle – und ob er mir dessen neues Buch schicken solle. Das Porto konnte er sich sparen. Das Buch hieß "Was soll an meiner Nase bitte jüdisch sein?"