25 Jahre "édition totale éclipse": Das Geheimnis der Mandragora

2018 kam Nathalie Wolff auf ein neues Thema: "¼ Pfund Aufschnitt" ist das erste Buch betitelt, in dem ihre Wurst-Aquarelle versammelt sind. Daraufhin lud sie Christian Baudisch vom Deutschen Fleischermuseum in Böblingen ein, dort 100 Wurstaquarelle auszustellen, begleitet von einer opulenten Publikation, die den schwäbischen Metzgerspruch ins Hochdeutsche übersetzt: "Darf’s vom Guten etwas mehr sein?" In dem Buch fördert Matthias Bumiller auf der Grundlage seiner Recherchen im Archiv des Fleischermuseums viel Interessantes und Wissenswertes zutage. So etwa über ein Lexikon der Kuhnamen des Bayrischen Rinderzüchterverbands oder die Geschichte von Lenins Metzger Pius Ruff aus Jungingen. Ergänzend produzierte das Fleischermuseum aus Wolffs Aquarellen ein Wurst-Memory, das bald vergriffen war, woraufhin sich glücklicherweise ein Großmetzger fand, der sich bereit zeigte, eine zweite Auflage zu finanzieren.

"Carnets de fleurs", das zweite Buch mit Wolffs Blumenbildern, ist ein Ergebnis des Corona-Lockdowns. Da es nicht viel zu tun gab, zeichnete und aquarellierte sie Unkräuter am Wegrand, Blumensträuße vom Wochenmarkt, Wiesenblumen und Topfpflanzen, was immer gerade zur Hand war. Dazu ging Bumiller erneut in die Landesbibliothek, um in alten Kräuterbüchern des 16. Jahrhunderts nach Kenntnissen in der Naturheilkunde zu forschen, die inzwischen in Vergessenheit geraten sind.