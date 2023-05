1. Literaturfestival Stuttgart: Von Blättern und Blüten

Den Abschluss des Tages bildet eine Voguing-Veranstaltung im Studio Amore. Die queere Community hat auch in Stuttgart den Ballroom, eine Tanzform, die ihren Ursprung in der afroamerikanischen LGBTQ-Bewegung hat, für sich entdeckt – und die den Starkult und die Haute Couture persifliert. Ein Laufsteg, teure, extravagante Klamotten, Betonung der Körperlichkeit, ein DJ, ein Master of Ceremonies: Das sind die wesentlichen Komponenten, während sich die Musik seit den Anfängen in den 1980er-Jahren gewandelt hat. Manches erscheint wie bloße Imitation, doch die Begeisterung von Tänzer:innen und Publikum wirkt ansteckend.

Was kann Literatur bewirken in Zeiten, in denen eine Krise auf die andere folgt? Mit einem Abend der Hoffnung soll das Festival am Sonntag ausklingen. A. L. Kennedy hat es am zweiten Tag so formuliert: "Du kannst nicht schreiben ohne die Hoffnung, dass es jemand gibt, der es liest." Und wenn jemand liest, entfaltet Literatur eine Wirkung. Es entsteht eine Gemeinschaft aus Schreibendem und Lesenden, die aus dem Krisenzustand hinausführt und neue Perspektiven eröffnet.