Ginsberg, Kerouac & Co.: Der Beat der Dichter

Der amerikanischen Beat Generation der 1950er- und dem Social Beat der 1990er-Jahre widmet sich eine Ausstellung im Literaturhaus Stuttgart. Unser Autoren-Fotografen-Team konnte die ansonsten geschlossene Schau besichtigen und hat Spannendes entdeckt.

"I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving hysterical naked …" – "Ich sah die besten Köpfe meiner Generation zerstört vom Wahnsinn, ausgemergelt hysterisch nackt …" Am 7. Oktober 1955 rezitierte Allen Ginsberg in der Six Gallery in San Francisco sein Gedicht "Howl". Ein literarischer Urknall, sagt das Literaturhaus Stuttgart, eine Initialzündung, die in einem Kontinente überbrückenden Online-Gespräch am morgigen Donnerstag diskutiert werden soll. Ausgangspunkt, diesmal nicht nur Beipack, ist die Ausstellung "Social Beat & Beat".