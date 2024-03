Gedichte sichten in der Stadt: Wie poetisch ist Stuttgart?

Timo Brunke (geboren 1972 in Stuttgart) ist Wortkünstler, Konzertpoet und Autor. Er startete als literarischer Kabarettist, avancierte später zum bedeutenden Protagonisten der deutschen Poetry-Slam-Szene. So gründete er etwa 1999 den Stuttgarter "Poetry Slam" im Club Rosenau. Er entwickelte eigene Formen der Spielpoesie, des Spoken Word sowie der experimentellen Dichtung und hatte Auftritte als fahrender Poet auf der ganzen Welt. Brunke engagiert sich in der Bildung, leitet Workshops, publiziert und macht Bühnenproduktionen. Er ist der Texter der Stuttgart-21-Widerstandshymne "Freunde schöner Kopfbahnhöfe".

Matthias Gronemeyer (geboren 1976 in Bielefeld) ist Doktor der Philosophie und lehrte etliche Jahre an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg und der Freien Kunstakademie Nürtingen. Er ist Autor mehrerer Bücher und Essays sowie politischer Radiofeuilletons für "Deutschlandfunk Kultur". In philosophischen Performances zeigt er neue, ästhetische Zugänge zur Arbeit am Begriff. In seinem Verein Ausdrucksreich e.V. engagiert er sich in der kulturellen Bildung. Er lebt in Stuttgart und auf einem Bauernhof in Ostwestfalen. (vg)