"Urban Nature" von Rimini Protokoll: Die Stadt der anderen

Bei "Urban Nature" begegnet das Publikum ebenfalls solchen Wirklichkeiten, sieben individuellen Biografien, etwa der eines Gefängniswärters mit einem Nebenjob als Bestatter, oder der einer Grafikerin, die, von ihrem Berufsalltag desillusioniert, in die illegale Cannabis-Produktion eingestiegen ist, um mehr Zeit für ihr Kind zu haben. Ein Wissenschaftler verwirklicht in seinem Leben das Ideal des Teilens, um verantwortungsvoll mit Raum und Ressourcen umgehen zu können, eine Fondsmanagerin mehrt das Geld der ganz Reichen und will auch in der Freizeit immer gewinnen; eine aus Marokko Geflüchtete träumt davon, als Flugbegleiterin arbeiten zu können. Hinter all diesen Geschichten stehen, so Dominic Huber von Rimini Protokoll im Interview, echte Personen, konkrete und reale Geschichten.

Exemplarische Individuen

Die Personen treten in einer jeweils für sie typischen Umgebung auf, in der Werkstatt eines Gefängnisses, im Büro in einem der obersten Geschosse eines Hochhauses, an einem Brunnen in einem dichten Stadtviertel, in einer Obdachlosenunterkunft. Auch wenn Barcelona die Stadt ist, in der wir uns befinden (dort war die Ausstellung zuerst zu sehen), sind die Szenen so anonymisiert, dass sie sich auch gut in anderen Städten finden ließen: Hier geht es um das Exemplarische der Individuen.

Der Clou der Inszenierung ist, dass die Besuchenden die Rollen spielen, die die Dramaturgie vorgezeichnet hat: Sie sind entweder Klient:innen, Gefängnisinsassen, Obdachlose, Tourist:innen oder sie schlüpfen in die Rolle einer der sieben Protagonist:innen; sie fragen ab, wie hoch die Risikobereitschaft für ein Investment ist, scannen die Gefängnisinsassen, tragen die Tasche mit den ganzen Habseligkeiten als Geflüchtete. Sie doppeln dabei die jeweilige Rolle, die parallel dazu auf Bildschirmen eingespielt wird.