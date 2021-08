Schillers Räuber im Bopserwald: Freiheit oder Tod

Nelly Eichhorn will Menschen zusammenbringen, die sonst keine Stimme haben. Foto: Theater am Olgaeck

Theater ist dagegen für Eichhorn, wenn Menschen zusammenkommen. Wenn die Zuschauer reagieren und die Schauspieler die Resonanz spüren. Wenn man hinterher miteinander ins Gespräch kommt über die angesprochenen Themen, die wichtig sind für die Gesellschaft. Darum geht es ihr in ihrem ganzen Tun. Insbesondere möchte sie diejenigen zusammenbringen, die normalerweise keine Stimme haben. Und die auch nicht ins Theater gehen, weil sie sich von den Themen nicht angesprochen fühlen.

Multikulturelle Bühne

Dies betrifft ungefähr die Hälfte der Stadtgesellschaft, in jüngeren Generationen noch deutlich mehr. Eichhorn selbst stammt aus Georgien, hat in Moskau Theaterwissenschaften studiert und zunächst für die Sowjet-Presse über internationale Theaterfestivals berichtet. Mit ihrem Mann, einem Stuttgarter, ist sie nach einer Zwischenstation in Kentucky ins Schwabenland gekommen. Sie spricht sieben Sprachen. Und sie ist dabei, von einem Osteuropa-Schwerpunkt ausgehend, ihr Theater mehr und mehr zu einer globalen, multikulturellen Bühne zu machen.

Genau deshalb, und weil das an anderen Häusern so nicht passiert, ist das Theater am Olgaeck das wichtigste Theater in Stuttgart. Allein im September und Oktober stehen vier Festivals auf dem Programm: das Afrika-Filmfestival von 9. bis 12. September; das Internationale Amateur Theater Festival, das 2019 zum ersten Mal stattfand und im vorigen Jahr ausfallen musste; ein Arabisches Filmfestival von 8. bis 14. Oktober; und Ende Oktober die Kulturtage zur fünfzigjährigen Städtepartnerschaft mit der tunesischen Kommune Menzel Bourguiba.

Wie sie dies alles hinkriegt: diese Frage kann Eichhorn wohl selbst nicht beantworten. Ohne Geld, ehrenamtlich hat sie angefangen. Erst als sie kurz davor stand, nach Berlin abzuwandern, gestand ihr die Stadt eine Förderung zu, die im vorigen Jahr nochmal deutlich erhöht wurde. Andernfalls könnte sie nicht mal die Miete bezahlen, die der Hausbesitzer ständig erhöht, sei es, weil die Mieten überall steigen oder weil er sieht, dass sie Erfolg hat. Dabei befindet sich das Theater am Olgaeck eigentlich an einem Unort, in einer Passage in einem Betonklotz zwischen Taekwondo-Studio und einigen zweifelhaften Läden.