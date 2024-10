100 Jahre Kulturgemeinschaft: "Die befreiende Wirkung der Kunst"

Das Stück provozierte. Ein Skandal nicht nur in Berlin und Stuttgart, auch in anderen Ländern. Den Haag hatte es abgesetzt, in Basel kam es zu Tumulten. Und so befragte der Rundfunk damals auch den Stuttgarter Chefdramaturgen Hellmuth Karasek. Der bezeichnet den "Stellvertreter" als "Ausrededrama" – eine verräterische Wortwahl. Der Zuschauer könne sich sagen: "Wenn schon der Papst nichts getan hatte, warum hätte ich dann etwas tun sollen, ich der kleine Mann?" Auch kritisiert er einen "etwas ungeschickten Aufbau". Piscator zerpflückt dann diese Argumente. Das Stück, das er für "viel mehr als gut, für ganz ausgezeichnet" hält, stelle genau die Frage nach der Verantwortung des Einzelnen.

Dass sich Karasek in dem Beitrag so windet, dürfte an der katholischen Kirche gelegen haben. Für eine Gegenveranstaltung im gut gefüllten Beethovensaal der Liederhalle hatte sie im Sonntagsgottesdienst Karten verteilt. Die Staatstheater wollten also nicht, in die Bresche sprang die Kulturgemeinschaft, die im folgenden Jahr im Gewerkschaftshaus auch eine Fotoausstellung zu Auschwitz zeigte: die erste in Stuttgart.

Der Stuttgarter Kaberettist und ewige Aktivist Peter Grohmann erinnert sich: "Ich hatte damals eine kleine Druckerei im Keller und nannte die großspurig 'Druckhaus Wangen': Todesanzeigen, Weinetiketten, Speisekarten, kleine Schriften über Marxismus, Werbezettel für den in Gründerschuhen steckenden Club Voltaire." Er druckte auch Flugblätter "von jetzt auf nachher, ohne ZK. Es hatte ja nicht nur der Papst geschwiegen. Wir waren in diesen Jahren der Auschwitzprozesse elektrisiert und emotionalisiert, empörte Jugendliche, die Vorhut der 68er".

Ob Malocher kommen, interessiert nicht

Mitte der 1970er Jahre übernahm Wolfgang Milow für 30 Jahre den Vorsitz der Kulturgemeinschaft und führte den Verein zu neuen Höhen. In einem Interview der Zeitschrift "Die Deutsche Bühne" zu seinem Abschied 2006 antwortet er auf die Frage, ob es noch den alten Gewerkschafter oder den Malocher vom Daimler gäbe, den es zur Kultur ziehe: "Den gab es im Grunde nie." Zur Zusammensetzung des Publikums meint er: "Wir sind nicht besonders neugierig, was die sozialen Rahmenbedingungen betrifft. Wo kommen die Leute her, was verdienen sie – das wollen wir nicht so genau wissen."

Milow hat neue Formate wie ein sehr beliebtes, bundesweit einmaliges Kunst-Abonnement eingeführt und mit seinen Mitarbeiter:innen, auch durch persönliche Ansprache per Telefon, die Zahl der Mitglieder auf 38.000 verdreifacht. Die Stuttgarter Kulturgemeinschaft war damit die größte ihrer Art.

1990 führte er eine neue Mitgliederzeitschrift ein, die sich schlicht "Kultur" nannte. Der Redakteur Christian Marquart erzählt: "Es mussten damals regelmäßig an die 40.000 Drucksachen an die Mitglieder verschickt werden. Das Porto war aber von 89 Pfennig auf eine D-Mark gestiegen. Der Versand von Zeitungen kostete dagegen nur 32 Pfennig." Das habe er Milow vorgerechnet und vorgeschlagen, mit dem eingesparten Porto eine Zeitung zu finanzieren.