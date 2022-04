Dirigent Agrest gewinnt vor Gericht: Au Backe, Staatstheater

Die Kündigung von Stardirigent Mikhail Agrest ist unwirksam, urteilt das Bühnenschiedsgericht in Frankfurt. Für das Stuttgarter Staatstheater ist das ein Schlag ins Gesicht, aber kein Grund zur Einsicht. Szenen aus dem Gerichtssaal.

Frühling in Frankfurt. Die Stadt kann schön sein. Selbst das Arbeitsgericht hat eine freundliche Adresse. Gutleutstraße heißt sie. Hier waltet auch das Bühnenschiedsgericht seines Amtes, vor dem sich KünstlerInnen wieder finden, wenn sie Streit mit ihrem Arbeitgeber haben. Der Dirigent Mikhail Agrest hat ihn. Der 47-Jährige klagt gegen das Stuttgarter Staatstheater, das ihn im vergangenen Oktober gefeuert hat, nachdem es bei einer Probe zu John Crankos Ballett "Onegin" hoch hergegangen ist. Er soll falsch dirigiert, sprich Musik und Tanz nicht in Einklang gebracht haben, und noch viel schlimmer, sich unbotmäßig gegenüber dem frühreren Ballett-Intendanten Reid Anderson verhalten haben. Trägt die Abteilung Ballett vor, deren Ikone man nicht ungestraft mit Widerspruch behelligen darf. So geschehen am 13. Oktober 2021.

Am Anfang war’s ein angeblicher Stinkefinger gegen Anderson, dann die Mamma-mia-Geste, die sich als nicht obszön und somit nicht als Kündigungsgrund halten ließ, dann schob Ballett-Intendant Tamas Detrich Tänzerinnen und Tänzer nach, die es vor Agrest zu schützen galt, was immer das heißen sollte. Dann soll der Dirigent im Verlauf von Proben mit dem Handy hantiert haben, was die Intendanz aber nicht daran hinderte, ihn einen Tag nach der Majestätsbeleidigung noch mit dem Dirigat von "New Works" zu betrauen. In Kontext ist der Vorgang ausführlich dokumentiert, der rüde Ton des 72-jährigen Kanadiers Anderson ("you do what I tell you") ebenso. Acht Orchestermitglieder haben diesen Akt "verbaler Gewalt" schriftlich bestätigt.

Und wieder ist kein Intendant zur Stelle

Dieser Sachverhalt muss also nicht mehr geklärt werden, in dieser zweiten Runde vor dem Bühnenschiedsgericht. Darin sind sich die Anwälte beider Parteien einig. Es geht jetzt darum, ob ein Vergleich möglich ist. Auf dem Flur summt Mikhail Agrest vor sich hin, seine Lebenspartnerin Jelena sagt, damit bekämpfe er seine Nervosität. Der Rechtsvertreter des Staatstheaters, Karl Schirner, parkt vorsorglich eine Cola-Flasche unterm Tisch. Die Luft ist trocken. Er kommt von Frahm Kuckuk, einer Art Hauskanzlei der Beklagten mit Sitz in der Stuttgarter Königstraße, nach eigenen Angaben spezialisiert auf Führungskräfte. Schirner hat schwer zu schlucken an diesem Tag.