Das Medienverständnis der Landeshauptstadt: Presse muss leider draußen bleiben

Aus Noppers Medienteam heißt es zu den Herausforderungen der Unterbringung in einem Instagram-Post gewichtig, der OB habe diverse zentrale Orte besucht, um sich persönlich einen Eindruck vor Ort zu machen. Außerdem begrüße er, "dass das Land Baden-Württemberg jetzt eine Erstaufnahmeeinrichtung auf der Landesmesse schafft". Das Bild daneben zeigt eine Halle, in der Geflüchtete untergebracht sind – aber eben nicht die Messehalle. Die liegt gar nicht im Beritt von Nopper, denn sie wird vom Regierungspräsidium Stuttgart verwaltet. Auf dem Instagram-Foto zu sehen ist die belegte Turnhalle in Stuttgart-Münster, abgebildet auf einem der von der Stadt gestellten Bilder. Ohne Not übrigens, denn das RP Stuttgart gewährt nicht nur dem Oberbürgermeister und seiner Entourage Zutritt zur umgestalteten Messehalle, sondern auch – tadaa – der Presse, schreibend und fotografierend, nach Anmeldung und in Begleitung, wie üblich. Auf Anfrage heißt es aus dem RP Stuttgart: "Auch wir achten sehr auf die Privatsphäre der Untergebrachten, sind uns gleichzeitig aber des öffentlichen Interesses am Thema bewusst." Geht doch.

Es drängt sich der Eindruck auf, dass Stuttgarts neuer OB versucht, die Berichterstattung in der Hand zu behalten. Es wäre nicht das erste Mal. Vor und zu Beginn seiner Amtszeit gab er beispielsweise Kontext kein Interview, weil er den Fragenkatalog nicht vorab kannte, ähnlich verhielt es sich auch bei der Straßenzeitung "Trott-War". Die dortige Redaktion schickte zwar schließlich die Fragen, die Antworten hatte sich Nopper für das Gespräch dann aufgeschrieben und las sie größtenteils ab. Derzeit etabliert die Stadt ein eigenes Selbstdarstellungsformat für den OB. In den Sozialen Medien kursieren nun Videos mit Nopper zu Themen, die den Stuttgarter, die Stuttgarterin bewegen.

Nopper und der "Bürgerreporter"

Befragt wird er in einem Video zum neuen Rosensteintunnel von "Bürgerreporter" Heiko Volz, der in bester Sendung-mit-der-Maus-Intonation Dinge sagt wie: "Herr Oberbürgermeister, ich hab' jetzt schon einiges gelernt über das Projekt B10, Rosensteintunnel, und ich hätt' nie gedacht, dass so'n Tunnelbau so komplex ist und dass der Verkehr später so viel flüssiger sein kann!" Grade der Rosensteintunnel, mehr als doppelt so teuer wie mal gedacht und schon in den ersten Tagen nach Eröffnung vorige Woche mit Stau gesegnet.

Volz übrigens ist keineswegs irgendein "Bürgerreporter". Volz ist vieles, unter anderem Moderator, PR-Mann und Lobbyist für Stuttgarts bräsigstes Wahrzeichen, die Comicfiguren "Äffle und Pferdle". Derzeit ist er außerdem Pressesprecher des Neckar-Käpt'n, der Personenschifffahrt auf Stuttgarts Fluss. Kurz vor der OB-Wahl im Sommer 2020 schipperten Noch-Nicht-OB Frank Nopper und Gattin bei einem VIP-Empfang mit Promis übers Wasser. Dummerweise zu einem Zeitpunkt, als es coronabedingt verboten war, sich im nicht öffentlichen Bereich mit mehr als zehn Personen zu treffen und der Normalbevölkerung mit Polizei gedroht wurden, falls da doch elf anzutreffen waren.

Das Ganze ging vor Gericht. Die Stadt fand, bei der Fahrt haben es sich um eine "geschlossene, nicht öffentliche Veranstaltung" gehandelt, Volz als Pressesprecher hielt dagegen, es seien PressevertreterInnen und "Geschäftspartner" eingeladen gewesen, also keine private Sache. Das Gericht gab letztlich der Stadt Recht. Nopper zahlte 100 Euro Strafe mit dem Argument, er wolle sich ja nicht mit der Stadtverwaltung streiten, sondern deren Chef werden. Jetzt ist er der Chef und der Neckar-Käpt'n-Pressemann bestreitet die OB-PR, und man fragt sich schon, warum Nopper nicht selber auffällt, dass das ein Gschmäckle hat, wie "Äffle und Pferdle" sagen würden.

Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) sagt, 2015 habe es deutschlandweit Beschwerden von Medien gegeben, die in Unterkünfte von Geflüchteten nicht rein durften. Juristisch sticht da das Persönlichkeitsrecht. Nochmal: Keiner will den derzeit überwiegend Frauen und Kindern Böses, die da aus dem Krieg geflohen sind. Wer sich dem Pressekodex verpflichtet fühlt und sein Handwerk gelernt hat, hält auch nicht einfach drauf, wo er kann. Aber hier geht es um Grundsätzliches in einer Stadt, in der sich Teile der Presse vom Prinzip Nopper langsam verschaukelt fühlen. Auch den Satz, dass Pressebesuche immer "Unruhe reinbringen" gilt es nochmal scharf zu überdenken. Nicht, dass wir irgendwann in Äffle-und-Pferdle-Town aufwachen.