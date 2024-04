Drohende Kappung der Panoramastrecke: Oh, wie schön ist die Gäubahn

Widersprüchliche Aussagen zum Zustand der Strecke

Betriebsfähig kann nur heißen, dass auf der Strecke sehr wohl Züge verkehren können. Doch angeblich konnte die Panoramabahn schon im vergangenen Jahr während der sechswöchigen Sperrung der Stammstrecke im Sommer nicht mehr von der S-Bahn befahren werden. In einer der Pressemitteilungen des Ministeriums, auf die die Bahn verweist, heißt es wiederum, das Land habe bei der DB InfraGo die Kosten für die Sanierung ermitteln lassen. "Kurzfristig bis 2032", so das Ergebnis, "fallen danach rund 45 Millionen Euro an." Weitere Arbeiten könnten später erfolgen.

Das klingt nicht, als ob 2026 schon alles vorbei wäre. Ebenso wenig wie die Auskunft der Bahn, die ja wohl wissen müsste, wenn sich die Strecke tatsächlich in einem so fatalen Zustand befände. Allerdings fügt die Bahn-Pressestelle hinzu, 2019 seien nur 250 S-Bahnen auf der Panoramabahn gefahren, und 2022 sei die S-Bahn-Stammstrecke nur 23 Mal gesperrt worden. Warum sie gerade diese Jahre anführt, lässt sich nur mutmaßen. Im vergangenen Jahr war die Strecke jedenfalls allein im Sommer sechs Wochen gesperrt.

"Auch nach Inbetriebnahme von Stuttgart 21 wird es ein funktionierendes Störfallkonzept geben", versichert die Bahn. "Dazu wird die Panoramabahn nicht benötigt." Wie das aussehen dürfte, können sich leidgeprüfte Fahrgäste gut vorstellen: Wenn die S-Bahn in Vaihingen endet, bleibt nur noch die Stadtbahn oder allenfalls Schienenersatzverkehr, beides mit viel Gedränge: In eine dreiteilige S-Bahn, wie sie auf der Linie S 1 verkehrt, passen etwa sechsmal so viele Fahrgäste wie in eine Stadtbahn und zwölfmal so viele wie in einen Gelenkbus.