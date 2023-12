Nahverkehr Stuttgart vs. Wien: Sogar die Rolltreppen sind schneller

Im Wiener Linien-Shop werde ich, bekennende Antikapitalistin, zum totalen Konsumopfer. Ob ein Armband mit Bim-Haltestellenschild (Bim ist wienerisch für Straßenbahn) oder jedes Fahrzeug der Wiener Linien in Miniversion für die Modellbahn. Ich besitze bereits die an Adiletten angelehnten Wiener Letten, bald will ich mich mit einem T-Shirt mit Bim-Piktogramm als Wiener-Linien-Fan outen. Fußball interessiert mich nicht, ich bin Öffi-Patriotin. Aber nicht in Stuttgart.

Natürlich ist es nett, nun bald die Verwandtschaft und Freund:innen wiederzusehen, doch am meisten freue ich mich, wieder in einem der flitzigen orangenen U-Bahnwagen zu sitzen. Ich werde auf der längsten Rolltreppe bei der Zippererstraße (53 Meter) fahren und mir im Wiener-Linien-Shop endlich das Armband mit dem Bim-Haltestellenschild kaufen, der Familie schenke ich zu Weihnachten eine Keksdose mit dem U-Bahnnetz drauf. Hoffentlich komme ich früh genug fürs Weihnachtsshoppen in Wien an: Nach Hause fahre ich mit der Deutschen Bahn ...