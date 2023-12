Paketdienst Amazon: Keine Festanstellung, keine Verantwortung

Über Letzteres lässt sich trefflich streiten. Zumindest für die Männer und Frauen, die die Pakete tagtäglich in die Hand nehmen, klingeln, Treppen steigen, halten sich die Vorteile in Grenzen. Je nach Arbeitgeber verdienen sie etwa Mindestlohn, in den Subunternehmen gibt es in der Regel keine Tarifverträge und keine Betriebsräte, weiß Verdi. Die Gewerkschaft fordert deswegen, Subunternehmen in der Paketbranche zu verbieten – wie in der Fleischwirtschaft bereits geschehen. Die Paketbranche ist eine "stark zerklüftete Branche mit vielen Kleinstunternehmen", schreibt die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung, die den Sektor hat untersuchen lassen. Demnach haben 88 Prozent der insgesamt 14.400 Unternehmen weniger als 20 Beschäftigte. Von den sechs großen Paketdienstleistern in der Republik greifen die meisten auf Subunternehmen zurück für die letzte Meile, teilweise beauftragen auch diese wieder Subunternehmen, so dass Beschäftigte laut Böckler-Stiftung "teilweise nicht einmal wissen, wer juristisch ihr Arbeitgeber ist". Nur DHL hat seine Fahrer:innen größtenteils angestellt.

4,15 Milliarden Pakete wurden 2022 in Deutschland zugestellt. Das waren zwar acht Prozent weniger als im Jahr davor, aber 14 Prozent mehr als vor Corona. Bis 2027 erwartet der Bundesverband Paket und Expresslogistik 4,9 Milliarden Sendungen. Die Branche boomt, weil immer mehr Menschen Klamotten, Lebensmittel, Medikamente und so weiter im Internet bestellen. Der Umsatz steigt, die Löhne für die Paketbot:innen, die zumeist angelernt sind und von denen überdurchschnittlich viele aus dem Ausland stammen, allerdings weniger. Laut einer Untersuchung des Statistischen Bundesamtes liegt der Monatslohn für Un- und Angelernte bei 2.100 bis 2.500 Euro brutto.