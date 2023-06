Streik in Handel und Busverkehr: Wenn sich Arbeit nicht mehr lohnt

Ein dritter Busfahrerkollege schaltet sich ein, er ist aufgeregt und wütend. "Uns wird ständig Zeit geklaut." Er erzählt von den zehn Minuten Pause, die es zwischen zwei Touren gibt. "Aber du kommst fast immer etwas zu spät an der Endhaltestelle an. Da fehlt also schon Zeit, du musst ja pünktlich abfahren." Und weil die Fahrgäste meistens schon da stehen und er den Bus nicht alleine lassen kann, bleibt nicht viel von der Pause. Dimitri fährt für Fischle über Dörfer. "Ich steh um drei Uhr auf, um vier geht es los und dann 14, 15 Stunden", sagt er und findet wie seine Kollegen: "Das ist doch kein Leben."

Also haben sie ihre Busse an diesem Tag stehen gelassen. Laut Verdi stockte in 30 Betrieben die Arbeit, darunter in Göppingen, Reutlingen, Böblingen, auch in den Regionen rund um Stuttgart, Karlsruhe und Schwäbisch Hall gab es kaum Linienverkehr. Gefordert wird für die etwa 9.000 Beschäftigten der privaten Busbetriebe im Land mindestens 500 Euro mehr pro Monat, für Azubis mindestens 250 Euro plus. Gelten soll der neue Tarif für 12 Monate. Der Arbeitgeberverband Baden-Württemberg hat bislang 8,5 Prozent mehr für 24 Monate sowie einen Inflationsausgleich von bis zu 3.000 Euro angeboten. Gestern, am Dienstag, den 30. Mai verhandelten die Parteien zum vierten Mal – mit Ergebnis, wie Verdi-Verhandlungsführer Jan Bleckert mitteilte. Demnach gibt es am 1. Juni sieben Prozent mehr, am 1. Februar nächsten Jahres dann nochmal sieben Prozent. Laufzeit des Tarifvertrages: 20 Monate. In den nächsten Wochen werden die Gewerkschaftsmitglieder darüber abstimmen.

Wenig Geld und unfreundliche Kundschaft

"Ihr seid diejenigen, die dieses Land am Laufen halten", ruft Martin Gross von der Bühne. "Ihr sorgt dafür, dass wir einkaufen können, dass wir zur Arbeit und unsere Kinder in die Schule kommen." Das tut der Seele gut, die Streikenden jubeln. Um 17 Prozent seien Lebensmittelpreise in den vergangenen zwei Jahren gestiegen, so Gross. Da müsse nun mehr Lohn her. Nicht nur für diejenigen, die in gut bezahlten Jobs arbeiten,wie bei Daimler. "6.000 Euro Prämie gab es da. Dafür müsst ihr zwei Monate oder mehr arbeiten. Das ist doch nicht gerecht." Dann würden Verkäufer:innen noch von Kund:innen angeschnauzt werden, weil alles teurer geworden sei – "und selbst habt ihr immer weniger in der Tasche". Altersarmut sei da programmiert.

Von unfreundlicher Kundschaft erzählen auch zwei Verkäuferinnen, die bei Primark im Stuttgarter Milaneo arbeiten. "Die Kunden sind sehr respektlos", sagt die eine junge Frau. Und auch hier: "Wir werden immer weniger Leute." Wo früher vier gearbeitet hätten, arbeite jetzt noch eine. "Da wird man krank." Ihre Namen wollen beide nicht in der Zeitung lesen, sie haben Angst vor ihrem Arbeitgeber.

Seit 2015 ist Primark immerhin tarifgebunden – und gehört damit zur Minderheit in der Branche. Denn im Einzelhandel ist die Tarifbindung in den vergangenen 20 Jahren dünn geworden. Bis Ende der 1990er waren die Tarifverträge hier allgemeinverbindlich, es mussten also alle Händler danach zahlen. Das bröckelte ab 2000, einer Zeit, in der es an Verkäufer:innen nicht mangelte und sich Löhne leichter drücken ließen. Mittlerweile arbeitet im Einzelhandel nur jede:r vierte Beschäftigte mit einem Tarifvertrag, stellte der Handelsverband vor einem Jahr fest.

Das Procedere, einen Tarifvertrag für allgemeinverbindlich zu erklären, ist relativ umständlich, vor allem muss der jeweilige Arbeitgeberverband dabei mitmachen. Genau das fordert Verdi in der aktuellen Tarifrunde. Und: 15 Prozent mehr für 12 Monate sowie 200 Euro mehr für Azubis. Der Handelsverband Baden-Württemberg bot 7,5 Prozent mehr für 24 Monate und 1.000 Euro Inflationsausgleich. Zur dritten Verhandlungsrunde treffen sich die Parteien am 23. Juni.