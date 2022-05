Löhne bei Breuninger: Für die schönen Dinge reicht es nicht

Neben dem Haus in Stuttgart, auch Flagship-Store genannt, gibt es das Breuningerland in Sindelfingen, Breuninger in Ludwigsburg und das Warendienstleistungszentrum (WDZ) in Sachsenheim. Insgesamt 4.500 Beschäftigte in der Region. Im WDZ wird das online-Geschäft abgewickelt. Hier arbeiten laut Dippert Frauen und Männer, die seit Jahren nicht auf die jüngst verkündete Untergrenze von 1.200 Euro kommen. Zudem gibt es immer wieder Ärger wegen der Arbeitsbedingungen. Weil Arbeitstische zu niedrig sind, Sicherheitsschuhe und Dämpfmatten fehlen. Lange Zeit auf Betonboden stehen zu müssen, geht in die Knochen. Dippert fordert: "Arbeits- und Gesundheitsschutz muss endlich eingehalten werden. Das fängt bei kaputten Klimaanlagen an und endet bei fehlenden Elektro-Langgabelameisen, damit die KollegInnen den Rücken schonen können." Alleine im WDZ arbeiten um die 1.500 Frauen und Männer, mal mehr, mal weniger, je nachdem wie viele LeiharbeiterInnen gerade beschäftigt werden.

Die Geschäfte boomen, die Löhne nicht

Klara Dippert ist angespannt, der Wahlkampf strengt an, die Truppe, mit der sie sich engagiert, ist klein, sagt sie, "aber gut!" Seit 2011 ist sie bei Breuninger, gelernt hat sie Schneiderin, in Rumänien. "Da habe ich für C&A genäht", erinnert sie sich lachend. Noch vor der Revolution in ihrer Heimat haute sie ab. Anfang 1989 war das, alleine, als junge Frau. Dippert kann sich also durchbeißen. Und das will sie mit ihren MitstreiterInnen von Verdi auch bei Breuninger.