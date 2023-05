Rumänische Erntehelfer:innen in Oberschwaben: Ohne sie läuft nichts

Wie die Arbeit sei, fragt Maurer. "Okay", antwortet der 32-Jährige freundlich. Etwa 25 Rumän:innen würden auf dem Hof arbeiten. Das mit dem Mindestlohn wusste er, dass man auch Lohn bekommt, wenn man nicht auf dem Feld ist, nicht. Maurer weist darauf hin, dass es sinnvoll sei, die Arbeitszeiten selbst aufzuschreiben, auch wenn eigentlich der Arbeitgeber dafür zuständig sei. Aber wenn es zum Rechtsstreit komme, seien eigene Aufzeichnungen wichtig. Der Rumäne nickt und fragt, ob es eine Telefonnummer gibt, bei der Arbeiter auf rumänisch telefonieren können. Suzana Maurer reicht ihre Visitenkarte und Flyer rüber. Der Erntehelfer steckt sie sichtlich dankbar ein und erzählt, dass er schon öfter in Deutschland gearbeitet hat. In Cuxhaven zwei Jahre als Erntehelfer und drei Jahre bei Tönnies auf einem Schlachthof. Wie war es da? Er verzieht das Gesicht. "Viel Stress. Du wirst krank im Kopf." Mit seiner Familie kommt er jedes Jahr aus Arges in der Walachei, um in Deutschland zu arbeiten. Das Geld reiche daheim ein paar Monate. Dann arbeite er als LKW-Fahrer, europaweit. So hangelt er sich von Job zu Job. "Was soll man machen?", sagt er und zieht die Schultern hoch.

Groll würde gerne einen Blick auf die Unterkünfte werfen, wegen denen vor zwei Jahren der Streit mit dem Landwirt anfing, also marschieren die vier weiter Richtung Hof. Etwa 100 Meter entfernt sind Container zu sehen. "Die hat er nach dem Ärger angemalt", sagt Groll, als die Truppe auf dem Hof ankommt, wo der Junior-Bauer auf einem Gabelstapler sitzt. Sie stellen sich vor, der Landwirt ist sichtlich nicht erfreut. "Da kann man sich doch wenigstens vorher anmelden", sagt er missmutig. "Wir wollen nur mit den Erntehelfern reden", erwidert Heike Gotzmann. Der Landwirt: "Haben Sie das jetzt schon gemacht?" "Ja." "Was haben die gesagt?" Stille. Er grummelt wieder was von "vorher anmelden". "Warum sind Sie denn so sauer?" "Sie haben uns letztes Jahr schon Ärger gemacht." Er bekommt noch einen Flyer – auf deutsch – und Tschüss. Im Bus berichtet Suzana Maurer, der Ernthelfer habe erzählt, dass die Unterkünfte in Ordnung seien: Sie hätten Heizung, sie würden immer zu zweit in einem Zimmer wohnen und es würde keine Miete vom Lohn abgezogen.