Horror-Comic "Stuttgarter Schocker": Albtraum im Abteil

Das Prinzip greift er auch für die "Stuttgarter Schocker" auf – und vermengt es mit Lokalkolorit. Schon der Titel des ersten, an Halloween 2024 erschienenen Bands "Das Monster aus der Fritty Bar" greift jenen Kult-Imbiss am Hirschbuckel in der Stuttgarter Innenstadt auf, der seit Mitte 2022 geschlossen ist und den noch heute viele schmerzlich vermissen. In der Titelgeschichte birgt er ein düsteres Geheimnis, in seinem Inneren haust eine uralte Kreatur mit großem Hunger auf Menschenfleisch. Die zweite Geschichte des Bandes, "Verhexte Kehrwoche", bezieht sich zwar auf den ersten Blick auf eine, nun ja, ambivalent bewertete alte schwäbische Tradition, dreht sich aber eigentlich mehr um einen etwas neueren Stuttgarter Brauch: Den unverschämten Mietwucher – der hier auch noch dämonische Hintergründe hat.

Dazu im neuen, Anfang April erschienenen Band die Seitenhiebe auf die Mängel der Bahn – wird hier, ähnlich wie bei den frühen Zombie-Filmen George A. Romeros, Gesellschaftskritik im Gruselgewand geübt? Das wäre übertrieben, "die Comics sollen vor allem unterhalten", meint Hepp, aber ein paar satirische Elemente lasse er schon gerne einfließen.

Comics von Nerds, aber nicht nur für Nerds

Das Konzept kommt auf jeden Fall an. Vom ersten Band habe er 1.500 bis 2.000 Stück verkauft, online und in diversen Stuttgarter Läden, beim zweiten geht er gleich mit einer Auflage von 1.000 Exemplaren an den Start. Die Werbung für die Hefte funktioniere gut über Social Media, sagt Hepp – damit kennt er sich ja auch beruflich aus – und natürlich über den Stuttgart-Bezug. "Ein Horror-Comic ohne diesen Bezug wäre wohl nicht gut gelaufen", sagt Hepp.

Selbst wenn die Hefte mit diesem Konzept auch für eine Leserschaft kompatibel sein sollen, die nicht besonders comic-affin ist – den Bänden merkt man schon eine nerdige Freude am Genre an: Vom realistischen Zeichenstil mit sehr expressiver Kolorierung über die trockenen, unheilschwangeren Erzähltexte bis hin zur Seitenanmutung: Schon in der digitalen Fassung haben die freien Randflächen jene bräunliche Marmorierung, die manche vielleicht noch vom billigen Papier der Kiosk-Groschenhefte von Bastei-Lübbe und Co. kennen.

Eine Liebhaberei, die Hepp mit seinen beiden Zeichnern teilt. Warum hat er eigentlich, wenn er schon als Kind gezeichnet hat, für die Comics nur Handlung und Texte entworfen? "Ganz einfach, weil ich als Zeichner nicht so gut bin", sagt Hepp, vor allem bei anatomischen Details werde es eng. Und übers Internet sei es heute ja einfach, Zeichner:innen zu finden, die genau den gewünschten Stil draufhaben – mögen die auch am anderen Ende der Welt wohnen.

Von Stuttgart bis zu Bryan Shickley nach Seattle sind es Luftlinie rund 8.300 Kilometer, bis zu Ghostly ins brasilianische Belém rund 7.800 Kilometer. Die Kommunikation der drei läuft komplett online. "Das macht den Workflow manchmal etwas kompliziert", sagt Hepp, habe bis jetzt aber trotzdem gut funktioniert.

Wobei es beim zweiten, von Shickley gezeichneten Band eine besondere Herausforderung gab: Das Innere der S-Bahn-Wagen so hinbekommen, dass auch die Perspektive noch stimmt. "Ich habe viele Fotos gemacht und ihm geschickt", sagt Hepp. In der Endfassung fällt nicht auf, dass Shickley vermutlich noch nie eine S1 betreten hat.

Sogar die Bahn verloste das Heft

Die genreprägende Reihe "Tales from the Crypt" hatte in den 1950er-Jahren für den EC-Verlag übrigens nicht nur positive Folgen: Ihre düsteren Themen und mitunter sehr expliziten Darstellungen – abgetrennte Köpfe waren damals im Comicbereich ein Tabubruch – riefen in manchen Kreisen Empörung hervor und die Tugendwächter auf den Plan. Es gab sogar öffentliche Verbrennungen von Comic-Heften. Und sie führten damit indirekt zum "Comics Code", einem inhaltlich sehr restriktiven Vorschriftenkatalog, mit dem die Comicindustrie staatlicher Zensur zuvorkommen wollte und sich selbst Darstellungen, die als gewalt- oder verbrechensverherrlichend gedeutet werden könnten, untersagte. Die ökonomischen Folgen für die Branche waren fatal, viele Verlage gingen pleite, EC selbst überlebte nur, weil es das Satire-Magazin "Mad" auf den Markt brachte. Erst 1971 setzte wieder eine gewisse Liberalisierung ein.