Friedrich Engels in Karikatur und Comic: Die zweite Geige des Kommunismus

Jüngst jährte sich Friedrich Engels' 200. Geburtstag. Der Wuppertaler Verlag Edition 52 hat sich mit gleich zwei Bänden dem Weggefährten von Karl Marx angenommen: einem Comic und einer Karikaturen- und Text-Sammlung.

Was den Nachruhm angeht, befindet sich Friedrich Engels gegenüber seinem Freund und Weggefährten Karl Marx zweifellos etwas im Hintertreffen. Zu Marx' 200. Geburtstag im Jahr 2018 feierte seine Heimatstadt Trier ihren bekanntesten Sohn und Philosophen mit rauschebärtigen Ampelmännchen und bekam eine riesige Marx-Statue aus China geschenkt. Friedrich Engels' 200. Geburtstag am 28. November 2020 fiel dagegen mitten in den Corona-Lockdown, was so manche Erinnerungsbemühungen torpedierte: So mussten beispielsweise sowohl die Eröffnung als auch die weiteren Begleitveranstaltungen der Engels-Ausstellung im Stuttgarter Gewerkschaftshaus ausschließlich online stattfinden, können aber so immerhin noch nachgeschaut werden.

Dabei stehe Engels völlig zu Unrecht im Schatten von Marx, merkte taz-Wirtschaftsredakteurin Ulrike Hermann in einem sehr lesenswerten Geburtstagsartikel an. Mit seinen 1844 und 1845 erschienen Schriften "Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie" und "Die Lage der arbeitenden Klasse in England" – letzteres ein Pionierwerk der empirischen Sozialforschung – brachte der Wuppertaler Fabrikantensohn Marx erst auf die Ökonomie als Gegenstand seiner späteren Forschungen und gab ihm dafür gleich schon Richtung und Ansätze vor. Und auch später unterstützte Engels Marx nicht nur finanziell. Sowohl beim "Kommunistischen Manifest" als auch bei "Das Kapital" sei Engels der gewesen, der die Werke "durch sein Drängen erst ermöglicht" hätte, sagt Erhard Korn von der Rosa-Luxemburg-Stiftung Baden Württemberg in einem Podcast zur Ausstellung in Stuttgart, so wie er "alles, was später als Marxismus bekannt wurde, überhaupt erst ermöglicht hat". So sieht es auch Hermann: "Engels war es, der den Marxismus bleibend prägte", als er den ziemlich chaotischen Nachlass seines Freundes, vor allem den zweiten und dritten Band des "Kapitals" ordnete und herausgab.

Engels-Gesichter aus einem sehr feinen Verlag