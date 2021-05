Schule im Fernunterricht: Guten Morgen, Herr Bildschirm!

Zu bescheißen sei noch nie so einfach gewesen, sagt Benjamin Färber. Abtauchen, sich verstecken, verweigern, all das fällt jetzt leichter als je zuvor. Der Gymnasiallehrer ist allerdings erstaunt: "Wenn sie denn wenigstens sinnvoll bescheißen würden." Er meint etwa das Nachgucken von Vokabeln bei Online-Wörterbüchern – beispielsweise im Lateinunterricht der Fünftklässler. Das mache aber niemand. Seit neun Jahren lehrt der 36-Jährige am Goethe-Gymnasium in Ludwigsburg. Ein Sticker des VfB Stuttgart auf seinem Spind im Lehrerzimmer klärt KollegInnen über seine außerschulische Leidenschaft auf. Färber ist weder Verfechter noch Verteufler des Digitalunterrichts. Er sehe enormes Potenzial in den Möglichkeiten, sagt er. Latein lernen mit Kreuzworträtseln und Puzzles. In Geschichte: Dokumentationen und Artikel passend zum Unterrichtsstoff verlinken. Färber meint, einzelne Elterngespräche via Videokonferenz könne er sich auch für die Zukunft gut vorstellen.

Doch die Tech-Euphorie täuscht den Lehrer nicht über die Defizite hinweg. Er differenziert: "Die schlechteste Präsenzstunde ist immer noch besser als die beste Stunde Fernunterricht." Rechtlich könne man die Lernenden nicht zwingen, ihre Kameras anzuschalten. Aus seiner Sicht "kann Lernerfolg nur stattfinden, wenn man eine Beziehung zu den Schülern aufbaut". Dieses Credo steht den Geboten der Pandmiebekämpfung jedoch diametral gegenüber. Besonders hart treffe die virtuelle Lehre einkommensarme Familien und solche SchülerInnen, die schon zuvor Probleme mit Motivation und Selbstorganisation hatten. Aber der Lehrer lobt auch die Stadt Ludwigsburg. Sie hätte schnell reagiert und unbürokratisch Geräte zur Verfügung gestellt, als Bedarf aufkam.

Der Klassenclown fehlt

Färber führt durch das Schulgebäude. Es wurde für über 23 Millionen Euro grundsaniert, die Fassaden und Dächer neu gestaltet. Räume des alten Betonbaus waren mit der giftigen Chlorverbindung PCB belastet, Lehrkräfte klagten über Kopfschmerzen und Übelkeit. Jetzt sehen die langen Flure so sauber und aufgeräumt aus, als würde Netflix hier gleich eine Jugendserie drehen. Draußen auf dem Hof toben Anna, Ferdinand und Sophia herum. Ein weißes Mini-Frisbee fliegt durch die Gegend. Sie rennen, witzeln, kreischen. Was ihnen am meisten fehlt? "Der Klassenclown Julius!", verrät die 12-jährige Anna sofort. Das Trio ist sich einig: Dieser Julius ist schon ein ziemlich cooler Typ. Mit ihm macht der Unterricht immer Spaß. Die drei sind in der sogenannten Notbetreuung. 40 der 800 SchülerInnen – Klasse fünf bis sieben – können so versorgt werden. Wenn beide Eltern arbeitsmäßig eingespannt sind oder die Kinder im Fernunterricht in ihren Leistungen nachlassen, wird ihnen hier geholfen.

13 bis 16, das sei die Altersspanne, die am stärksten betroffen sei, so Färber. Sie hätten keine Lobby. Der Pädagoge sagt, man sehe bereits "Spuren sozialer Verwahrlosung", etwa Motivations- und Lernprobleme.