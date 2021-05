Corona-Schnelltest im Betrieb: Angst vor Ärger

Der Verband der Unternehmer Baden-Württemberg (UBW) reagierte auf die zwei-Tests-pro-Woche-Verordnung des Bundesarbeitsministeriums verärgert. Peer-Michael Dick, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes, ließ per Pressemitteilung verlautbaren, es sei eine "Bankrotterklärung, dass sich die Bundesregierung nicht traut, auch die Beschäftigten in die Pflicht zu nehmen". Dass der Verband sauer ist, weil binnen einer Woche die Pflicht von ein auf zwei Tests erhöht wurde und dies logistischen Aufwand bedeutet, ist eventuell noch nachvollziehbar. Auch kosten die Tests Geld, und das kommt bekanntlich nie gut an bei Arbeitgebern (der Verband fordert Rückerstattung). Aber: Fordert der UBW denn nun eine Testpflicht für Beschäftigte?

Nachfrage bei der Pressestelle des UBW. Sprecher Volker Steinmaier, auch Sprecher von Südwestmetall, zögert. "Wir halten das System so für fragwürdig." Also doch Pflicht für ArbeitnehmerInnen? "Wir appellieren an die Arbeitnehmer, die Tests wirklich in Anspruch zu nehmen." Also keine Pflicht. Man hat Angst um den Betriebsfrieden, heißt es. Ähnlich sieht's auf Gewerkschaftsseite aus. Martin Kunzmann, Chef des DGB Baden-Württemberg: "Wir müssen die Menschen überzeugen, sich testen zu lassen." Aber warum keine Pflicht? "Ich bin gegen Zwang, das wirkt in der Regel kontraproduktiv." Zudem sei juristisch nicht geklärt, was passiert, wenn ein Arbeitnehmer sich nicht testen will. Darf er nicht in den Betrieb? Bekäme er dann weiter Lohn? Kann ein Arbeitgeber verlangen, dass ein Arbeitnehmer seine Gesundheit nachweisen muss, um arbeiten zu können?

Testpflicht per Betriebsvereinbarung

Trotz aller ungeklärten juristischen Fragen: Es wird getestet in der Industrie. Allerdings läuft es recht unterschiedlich, wie Martin Purschke, Bevollmächtigter der IG Metall Göppingen, beobachtet: "In den Betrieben, die schon vor der Verpflichtung mit Tests begonnen haben, läuft es gut. Wer erst jetzt begonnen hat, Tests zu besorgen – naja." Positiv hebt er die Firma Heidelberger Druck in Amstetten hervor: "Ich bin kürzlich dort gewesen. Getestet wird da sehr gut und jetzt steht da schon das Impfzentrum. Die könnten morgen loslegen, wenn sie Impfstoff hätten." Bei WMF in Geislingen dagegen habe man erst letzte Woche begonnen, Tests anzubieten. Purschke: "Es kommt immer darauf an, wie ernst das Unternehmen den Infektionsschutz nimmt."