Demo-Wochenende: Nicht nur quer

Die allerdings nicht von allen uneingeschränkt geteilt wird. So erwähnte Dennis Klora von der Stuttgarter Linken Zero Covid gar nicht. Auch er griff die aktuelle Coronapolitik an, weil sie vor allem die Industrie schone und in erster Linie diejenigen belaste, die eh schon schwer arbeiten und schlecht bezahlt würden. Zum Beispiel KrankenpflegerInnen und Beschäftigte aus Supermärkten und der Logistik. Für sie sei nichts getan worden, während Lidl, Rewe und andere Handelsketten sich gerade dumm und dämlich verdienten. Und der grüne Sozialminister Manfred Lucha stehe weiter hinter der Bertelsmann-Studie, nach der am besten jedes zweite Krankenhaus geschlossen werden solle. Während BezieherInnen von Kurzarbeitergeld nicht mehr wüssten, wie sie die horrenden Mieten bezahlen sollten, halte die Politik ihre schützende Hand über Großaktionäre, so Klora. Kurz und gut: "Wir werden es nicht akzeptieren, dass auch diese Krise wir bezahlen. Wir fordern eine Umverteilung von oben nach unten."

Auf Nachfrage erklärte Klora, aktuell setze er aufs Impfen und mehr staatliche Regeln für die Wirtschaft, damit der Infektionsschutz am Arbeitsplatz besser gewährleistet werde. Zero Covid fände er inhaltlich schon gut. "Aber die Umsetzung ist perspektivisch schwer. Schon alleine, festzulegen, welches Unternehmen systemrelevant ist …" Aktuell solle es kostenfreie Tests und FFP2-Masken geben, aber keine Ausgangssperre. "Das greift zu weit in die Grundrechte ein."

Dann wäre Triage normal