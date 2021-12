Wenig sexy

Die bedrohten Bäume in Meßstetten, von denen Kontext-Redakteurin Anna Hunger in Kontext 555 berichtet hat, stehen noch und sind trotzig weihnachtlich mit Sternen geschmückt. Dass Journalismus gemeinnützig werden muss, ist auch bei den Ampelparteien angekommen und im Regierungsvertrag festgeschrieben. Gut so! Gut auch, dass unser Politcomic "Ökodiktator" auch in Hamburg aufmerksam gelesen wird: Baden-Württembergs grüner Finanzminister Danyal Bayaz outete sich im Interview mit der "Zeit" als Comic-Fan, und bekannte, bei der Lektüre des Ökodikators sogar gelacht zu haben. Unsere Autoren Peter Unfried und Björn Dermann hatten Ökodiktator Kretschmann in Folge 33 den Bayazschen Nachwuchs umgeschnallt. (Hier nachzulesen).

Und noch eine zumindest hoffnungsvolle Nachricht: Gegen die Firma Fysam in Steinheim, über die wir kürzlich berichtet haben, ermittelt die Staatsanwaltschaft Ellwangen. Es geht um mutmaßliche Schwarzarbeit. In die Wege geleitet wurde das vom Hauptzollamt Ulm, das die Zustände bei dem chinesischen Automobilzulieferer prüft. Schon vor Wochen hatten Fysam-Beschäftigte gegen die Zustände protestiert und berichtet, dass chinesische Mitarbeiter offenbar viel zu viel und auch am Wochenende arbeiten. Nun sind alle gespannt, was die Staatsanwaltschaft rauskriegt. Wir bleiben dran.