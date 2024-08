Sunny High Club in Stuttgart-Bad Cannstatt: Feiern mit Konzept

Hinter silber funkelndem Lametta, inmitten neongrüner Wände steht ein bordeauxrotes Sofa – und wartet darauf, dass die ein oder anderen tanzmüden Beine eine Verschnaufpause brauchen. "Eine Oase im Stuttgarter Nachtleben", beschreibt ein Besucher das Cannstatter Sunny High in seiner Rezension und gibt gleich fünf von fünf möglichen Sternen. Der Club in der ehemaligen Schwabenbräu-Passage hat mit seinem Konzept tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal in der Landeshauptstadt und darüber hinaus: Er ist unkommerziell, inklusiv in seinem Programm und legt viel Wert darauf, dass sich alle Gäste möglichst wohlfühlen.

Durch den Club über die Tanzfläche führt der Weg auf die in die Jahre gekommene Terrasse mit Blick auf den Cannstatter Bahnhof. Heide Fischer, Lisa Vest und Daniel Herberg, von allen Herb genannt, sitzen dort auf Klappstühlen und was sonst noch an Sitzgelegenheiten zu finden war. Sie sind drei der fünf Vorstandsmitglieder des gemeinnützigen Vereins Sunny High e.V. Den Verein gibt es seit Ende 2022, der Club wurde im September 2023 eröffnet. Und seitdem in höchsten Tönen gelobt: nicht nur die Getränkeauswahl und die fairen Preise, sondern vor allem "die guten Regeln des Miteinanders und Füreinanders. Jeder scheint dort willkommen und hat einfach zusammen eine gute Zeit", schreibt der Kommentator weiter.