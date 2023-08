AMS-Camp im Schwarzwald: Techno gegen das Kapital

Mit dem Umzug in den Südschwarzwald 2014 schaffte das AMS Platz für das Wachstum. Bis zu 800 Personen kamen in den vergangenen Jahren. In diesem Jahr erwartet Gösner fast 1.000 Menschen. "Der Platz ist sehr groß und hat das ermöglicht", sagt sie über den Zeltplatz der Sozialistischen Jugend – Die Falken am Stöcklewald auf knapp 1.000 Meter Höhe. Der knapp zweiwöchige Aufbau des Camps beginnt aber weiter in Simmersfeld. In der Kulturwerkstatt sind Tontechnik, Zelte und Baumaterial gelagert. "Vom Kompostklo bis zum Drucker der Referent:innen bauen wir alles jedes Jahr neu auf. Es wird immer mal wieder was Neues gebaut. Meist wird bis zum Beginn des Camps am Donnerstagmittag gezimmert und gewerkelt." Einzig die Bar hat auch an dem neuen Ort einen festen Platz gefunden.

Unverändert ist hingegen die Finanzierung des Camps. Für das viertägige Camp wird ein Richtwert von 30 bis 60 Euro angegeben. Hinzu kommt das Essen. Dreimal täglich gibt es vegane Kost aus regionalem Anbau. Dafür werden sieben Euro pro Tag als Spende empfohlen. "Der Spendenrichtwert soll abbilden, wer mehr hat, gibt mehr und wer weniger hat, gibt weniger", sagt Göser. "Wir schließen keine Person aufgrund ihrer finanziellen Möglichkeiten aus", stellen die Organisator:innen auch auf ihrer Homepage klar.

Schon in der Aufbauwoche kommen viele Freiwillige, die unterstützen. Einige davon sind in den letzten Jahren auch in der Vorbereitungsgruppe gelandet, die aber weiter stark vom einstigen Simmersfelder Freundeskreis geprägt ist. "Es sind in den letzten Jahren sehr viele Leute dazugekommen, oft über Bekanntschaften zu Leuten in Simmersfeld, aber auch manche, die mal Aufbau mitgemacht haben und dann dabeigeblieben sind", sagt Gösner. Die Motivation für die Mitarbeit sei unterschiedlich. "Ich begreife das AMS als politisches Projekt. Es gibt aber sicher auch einige, die das eher als Hobby sehen und Lust darauf haben, etwas selbstorganisiert zu machen", sagt Gösner.

Mehr als nur die Hüpfburg

Die Teilnehmer:innen des AMS kommen aus ganz Baden-Württemberg und teilweise dem Bundesgebiet. Aus der direkten Umgebung des Schwarzwalds sei das Interesse aber überschaubar. "Ab und zu kommen junge Leute, die mitfeiern, aber das ist sehr selten. In der linken Szene der Gegend wird das AMS genutzt, aber darüber hinaus geht wenig", sagt Gösner, die sich wünschen würde, stärker in die direkte Umgebung zu wirken. Doch was gut für das Feiern ist, ist schlecht für den direkten Kontakt zur Nachbarschaft. "Die Lichtung ist ab vom Schuss, nur manchmal kommen zufällig Wandernde vorbei." Aber eines wertet Gösner als gutes Zeichen der Integration am neuen Ort: "Es gab noch keine Beschwerden über Lärm. Das spricht für ein gewisses Wohlwollen."