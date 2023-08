Bildungspolitik in BW: Keine Ferien

Denn zuerst mochte die CDU im Land – später mit dem temporären Koalitionspartner FDP im Schlepptau – einfach nicht wahrhaben, dass eine Ausweitung der täglichen Unterrichtszeit mit genug Zeit für Spiel und Spaß der Schlüssel zur Lösung vieler langsam aufkeimender Probleme war. "Schule mit Zukunft" lautete 1986 (!) der Titel einer Tagung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), auf der darüber diskutiert wurde, wie Kinder und Jugendliche angesichts "gewaltiger Veränderungsprozesse wirklich auf das 21. Jahrhundert vorbereitet werden können". Zeter und Mordio schrien schwarze Landtagsabgeordnete und konnten in den dort ausgebreiteten Reformüberlegungen nichts anderes erkennen als eine "kulturelle Revolution".

Für das früher gern mal so genannte Musterländle ähnlich fatal aber war und ist, dass nach dem Machtwechsel von 2011 kein klarer Schnitt erfolgte. Als die CDU nach 58 Jahren erstmals in die Opposition musste, hätten Grüne und SPD ihre Mehrheit mutig dafür nutzen müssen, die Versprechen aus ihren Programmen und dem Koalitionsvertrag einzulösen. Trotz oder gerade wegen des erbitterten Widerstands von CDU und FDP, vom Philologenverband, den Realschullehrkräften und -eltern. Im Koalitionsvertrag von Grünen und SPD mit dem kraftvollen Titel "Der Wechsel beginnt" hieß es noch: "Unsere bildungspolitischen Ziele lassen sich in der Gemeinschaftsschule für alle Kinder bis Klasse zehn am besten erreichen." Denn diese erschließe gerade dank Ganztag ein großes Potenzial: "Sie schafft mehr Chancengleichheit, gewährleistet mit einer guten Ressourcenausstattung die bestmögliche individuelle Förderung und sichert insbesondere in ländlichen Räumen wohnortnahe Schulstandorte mit einem breiten Angebot an Schulabschlüssen."

Grün-Rot: Themen angefasst, aber nicht durchgezogen

Alles richtig. Zentrale, international längst als Gelingensfaktoren beschriebene Themen wurden zwar angefasst, aber unter größtem, besonders medialem öffentlichen Druck nicht durchgezogen. Nach den ursprünglichen Plänen von Grünen und SPD wären nach und nach Haupt-, Werkreal- und Realschulen unter das Dach der grundsätzlich im Ganztag geführten Gemeinschaftsschulen geschlüpft – aus guten pädagogischen, finanziellen und Effizienzgründen. Jedoch reichte die grün-rote Gestaltungskraft nicht aus – nicht einmal, als sogar der Bundesvorstand der CDU vor einem Parteitag im Herbst 2011 für eine Reduzierung der Schulformen sowie ein "Zwei-Wege-Modell in allen Ländern" plädierte, bestehend aus Gymnasium und Oberschule.

Grüne und Sozialdemokrat:innen hätten die Steilvorlagen kraftvoll aufnehmen und im permanenten Kleinkrieg von CDU und FDP gegen die abwegige Polemik von der "Einheitsschule" tapferer und aufklärerischer hinstehen müssen. Vor allem die Roten waren aber viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, auch weil die vom SPD-Landesvorsitzenden Nils Schmid ausgeguckte Kultusministerin Gabriele Warminski-Leitheußer bald als Missgriff empfunden und vom Hof gejagt wurde. Ihr Nachfolger, der heutige SPD-Landes- und -Fraktionschef Andreas Stoch, musste sich, bildungspolitisch ganz und gar unbeleckt, erst einmal in die komplexe Materie einarbeiten.

Lust auf Veränderung? Eher nicht

Satirische Züge hat es, wenn Günter Klein, der Chef des Instituts für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (IBBW), den gerade von seinem Haus gemeinsam mit dem Statistischen Landesamt vorgelegten Bildungsbericht eine Schatztruhe nennt. Denn die ist prallvoll nicht nur mit Daten, Fakten und Empfehlungen zum Zustand der Schullandschaft, sondern auch mit ebenso alten wie bitteren Wahrheiten. Aber, schickt Klein als Beipackzettel hinterher, die 250 Seiten leisteten ohnehin nur Hilfestellung bei der Entscheidungsfindung.