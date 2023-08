Eine andere Corona-Bilanz: "Das Chaos ist unbegreiflich"

Wir erinnern uns an die Bilder aus den Intensivstationen, auf denen Corona-Patienten künstlich beatmet wurden. Die Anzahl der Betten und der Todesfälle wurde zum wichtigen Indikator zur Bewertung der Pandemielage. Hier geht es um Leben und Tod.

Kein Widerspruch. Aber auch hier gibt es die Kehrseite. Unter Lungenfachärzten wird bezweifelt, dass die Überlebensrate auf einer Intensivstation steigt, wenn invasiv beatmet wird. Im Gegenteil. Die Mortalität bei Covid-19 liege hier bei 60 Prozent, und unter zehn Prozent, wenn nicht intubiert werde. Der Vorsitzende des Verbands Pneumologischer Kliniken, Thomas Voshaar, spricht laut "Welt" von 20.000 vermeidbaren Todesfällen in Deutschland, die eine zu frühe invasive Beatmung verursacht haben soll. Und von 38.500 Euro, die, je nach Behandlung, dafür abgerechnet werden können. Teilweise liegen sie deutlich darüber. Die schonende Behandlung mit Sauerstoff über die Maske liegt bei 5.000 Euro. Eines von vielen Beispielen für falsche finanzielle Anreize.

Folgen wir der Spur des Geldes.

Da liegen Sie immer richtig. Beim nächsten Mal könnten wir uns darüber unterhalten, wie viel Geld die öffentliche Hand in private Produktionsstätten von Impfstoffen gesteckt hat, wie es sein konnte, dass Ursula von der Leyen milliardenschwere Deals mit Pfizer per SMS auf dem Handy verhandelt haben soll, wie viel Profit die Pharmakonzerne gemacht haben, und warum der Steuerzahler allfällige Schadensersatzzahlungen bei Impfschäden übernehmen muss. Man nennt so etwas die Privatisierung von Gewinnen und Sozialisierung von Verlusten.

Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Kanzlerin Merkel hat gesagt, die Corona-Pandemie sei die größte Krise nach dem Zweiten Weltkrieg.

Umso unbegreiflicher ist das Chaos, das drei Jahre toleriert wurde. Sie hat ihren Teil durch die Auswahl ihrer Berater beigetragen. Es waren eindeutig zu viel Physiker:innen und Virolog:innen, die teils noch keinen Fuß in der Medizin oder in Public Health hatten. Bisweilen hatte ich den Eindruck, wir seien um Jahrzehnte zurückgefallen – von der evidenzbasierten in die eminenzbasierte Medizin.

Schönes Wortspiel.

Einer der persönlichen Merkel-Berater war Verkehrsplaner, der im März 2021 für den Mai vorhergesagt hat, die Inzidenz steige auf über 2000, tatsächlich fiel sie auf unter 100. Von der Sorte könnte ich noch viele Exemplare vorführen. Wo sind hier die Verhaltensforscher, Soziologen, Kommunikationsexperten, Geriater geblieben, die sich um die gesellschaftlichen Verwerfungen gekümmert hätten? Um die Kinder, die zuhause eingesperrt waren, um die Alten, die in den Heimen nicht mehr besucht werden durften. Ich habe es selbst hautnah bei meiner Mutter im Pflegeheim erlebt. Die Vereinsamung war unerträglich. Pro Tag war eine Person erlaubt, eine Stunde.

Auch Ihr Vertrauen in die Politik scheint ein begrenztes zu sein.

Die Politik will eine Fehleranalyse vorsätzlich verhindern. Vor der Bundestagswahl 2021 haben honorige Ärzte, Anwälte, Richter und Wissenschaftler den Parteien einen offenen Brief geschickt, in dem gefragt wurde, was sie in der Corona-Pandemie zu tun gedenken, wenn sie an die Macht kämen? Der einzige, der geantwortet hat, war Christian Lindner von der FDP. Die Grünen, die ich lange beraten habe, behaupteten, sie hätten die Post nicht erhalten. Das war nachweislich gelogen. Jetzt ist ihr Argument, dass ein Kampf um die Deutungshoheit und nachträgliche Schuldzuweisungen vermieden werden solle. Es ist wohl die Furcht vor einem weiteren Vertrauensverlust bei der Bevölkerung.

Die Grünen haben die Forderung der FDP abgelehnt, eine Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der Covid-19-Pandemie einzurichten.

Die Grünen haben nicht begriffen, dass eine Aufarbeitung die Vorbereitung auf die nächste Seuche ist, die kommen wird. Darauf verweisen zwei offene Briefe der "Initiative Pandemieaufarbeitung", in der sich ausgewiesene Wissenschaftler verschiedenster Fachrichtungen versammelt haben. Der Dialog mit der Politik sei von "höchster Dringlichkeit" schreiben wir am 30. Juni 2023. Eine Antwort ist bis heute nicht eingetroffen.