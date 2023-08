AfD und die EU: Doch noch ziemlich flügellahm

Das für die vielen Ferienregionen von der Ost- bis zum Bodensee existenzielle Thema Tourismus – nach der Rückkehr zu Grenzstaus und den nationalen Währungen – wird im Wahlprogramm gleich ganz ausgespart, in anderen Bereich werden aus strategischem Kalkül unerfüllbare Erwartungen geweckt: etwa beim gebetsmühlenhaft wiederholten Versprechen, Kindergeld an in Deutschland Arbeitende mit Familie im EU-Ausland nur noch in der jeweils dem Lebensstandard entsprechenden Höhe zu zahlen. Denn das Thema ist geklärt. Österreichs bürgerlich-rechte Regierung unter dem damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte sich vom EuGH zurückpfeifen lassen müssen, weil Unionsrecht "jede Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit der Wanderarbeitnehmer" unterbinde.

Die AfD und andere Rechtsaußen-Parteien werden genau mit solchen Entscheidungen im Wahlkampf versuchen, nicht nur die EU schlechtzumachen, sondern auch den demokratischen Staatsaufbau insgesamt. Politische Entscheidungen können und müssen von Gerichten kassiert werden. Käme die ID-Partei tatsächlich zu parlamentarischen Mehrheiten und in die Lage, ihre Pläne anzugehen, würden die in vielen europäischen Ländern niemals Realität – weil sie gegen die jeweiligen Verfassungen verstoßen. Die israelische Entwicklung lässt grüßen. Krah, Höcke, Weidel, Sänze und Co. würden umgehend zum Sturmlauf auf die Rechte von Richter:innen bis hinauf zum Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ansetzen. Aber taugt eine solche Haltung, gerade in der Bundesrepublik, um mehr als etwa ein Fünftel der Wählerschaft zu überzeugen?

Was eine Umsetzung der Versprechen bedeuten würde

Argumentativ am einfachsten ist es, die Radikalinskis auseinanderzunehmen, wenn ihre Versprechen aufs Alltagsleben heruntergebrochen werden. Zölle wären dann wieder gang und gäbe, bis tatsächlich die in Aussicht gestellten "interessengeleiteten Handelsabkommen" ausgehandelt wären oder gar die von der AfD angestrebte Autarkie Deutschlands in vielen Bereichen hergestellt wäre. Will heißen: Nur lagerbares und saisonales Obst und Gemüse wäre für schmälere Geldbeutel leistbar. Und was in Deutschland nicht wächst, würde nach und nach ganz verschwinden müssen vom Speisezettel. Ohne europäischen Energiemarkt würde Heizen, Kochen etc. deutlich teurer, zugleich fielen in der Welt der AfD aber alle Vorgaben zum klimaneutralen Bauen. Mieter:innen müssten unter Umständen in billig hochgezogene und wenig isolierte Wohnungen einziehen und mehr als einen Pullover brauchen, wenn sie nicht frieren wollen. Folgenreich wäre auch die Renationalisierung des Schutzes von Gewässern. Was wohl in der Elbe oder der Oder alles ankommen könnte an Schadstoffen? Bulgarinnen oder Rumäninnen dagegen müssten daheimbleiben, statt in Deutschland als Pflegekräfte zu arbeiten, weil "die Privilegien" durch die Arbeitnehmerfreizügigkeit zurückgefahren würden.

Der Katalog der umstürzlerischen Eingriffe ist lang. Wunschdenken kombiniert mit Halbwahrheiten spricht aus vielen Sätzen: "Eine neue Deutsche Mark könnte ihre höhere Kaufkraft gegenüber anderen Ländern wiedergewinnen, und die damit verbundene Senkung der Importpreise würde zu steigenden Realeinkommen und damit zu einer 'Sozialdividende' führen, die dem gesamten deutschen Volk zugutekäme und nicht nur, wie derzeit, einigen Exportfirmen." Sozialdividende? Einige Exportfirmen? Der deutsche Exportüberschuss lag im ersten Halbjahr 2023 bei fast hundert Milliarden Euro.

Den Rechtspopulismus mit der Realität konfrontieren

Die Lektüre der Europawahlprogramme der AfD ist auf jeden Fall lohnend, weil es sich herumsprechen muss, was die "Transformation" der EU tatsächlich bedeuten würde. Den Arbeitgeberpräsidenten Rainer Dulger "erschüttern" die guten Umfragewerte der AfD, "mich persönlich und auch als Unternehmer". Er sieht vor allem die anderen Parteien am Zug, während der DGB gerade an Industrie, Wirtschaft und deren Verbände appelliert, aktiv gegen Nationalismus und Radikalismus aufzutreten – und der ehemalige IG-Metall-Sekretär Peter Kern sieht sogar ganz besonders die CEOs in der Pflicht.

Der rechte Schachtelteufel steckt im Detail und muss nicht gefesselt, sondern so oft wie möglich in den nächsten zehn Monaten mit der tatsächlichen Realität im Land konfrontiert werden. Oder, wie die BpB appelliert: "Um eine sachliche Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Entwicklungen und individuellen Problemlagen zu ermöglichen, muss die Grundfiktion des Rechtspopulismus durchbrochen werden." Denn der populistische "Volks"-Begriff, als homogene Einheit verstanden, stehe "im Widerspruch zur Wirklichkeit in allen Gesellschaften und ganz besonders zur Wirklichkeit in modernen, ausdifferenzierten und vielfältigen Gesellschaften". Und die wollen – ausweislich jüngster Umfragen – sogar in AfD-Hochburgen wie Thüringen noch immer satte zwei Drittel der Wahlberechtigten.