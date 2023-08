AfD und Europawahl: Je extremer, desto erfolgreicher

Jetzt haben Rechtsextreme die AfD endgültig übernommen. Bei der Delegiertenversammlung in Magdeburg zur Europawahl 2024 waren Hetztiraden und krude Theorien Voraussetzung, um einen der vorderen Plätze zu ergattern. Damit rückt auch das in Baden-Württemberg eingeführte Listenwahlrecht in neues Licht.

So also geht brandgefährliches politisches Theater. Jeder – und ab Listenplatz vier jede – muss die sieben Minuten Redezeit nutzen für anti-europäische Tiraden. Über viele Stunden zieht sich auf dem Europaparteitag der AfD am vergangenen Wochenende der absurde Überbietungswettbewerb an Falschdarstellungen hin, an persönlichen Diffamierungen und haltlosen Behauptungen. Und er ist noch nicht zu Ende, denn am kommenden Wochenende wird die unterbrochene Versammlung fortgesetzt, zwecks Vergabe von 15 weiteren Listenplätze und der Beratung eines neuen Europaprogramms.

Für Baden-Württemberg war bisher Emil Sänze die Benchmark beim EU-Bashing. Der AfD-Landesvorsitzende und Rottweiler Landtagsabgeordnete zählt seit jeher zum extremen Flügel der Partei und arbeitet sich nicht nur an Brüssel ab, sondern bevorzugt auch an den Grünen. Kürzlich "musste" er "konstatieren", dass es angesichts von "Cem (Özdemir), Danyal (Bayaz), Mehmet (Kilic) oder Muhterem (Aras) ein 'Döner-Abo' für Kandidaturen und hohe Staatsämter" gebe. Bei der Delegiertenversammlung in Magdeburg wandte sich der frühere Prokurist der Deutschen Bank gegen den umstrittenen, am Ende aber doch beschlossenen Beitritt zur äußerst rechts positionierten europäischen Sammlungspartei "Identität und Demokratie" (ID), weil sich die AfD nicht dem "schnöden Mammon" unterwerfen und damit Glaubwürdigkeit verspielen dürfe. Sänze kandidierte allerdings nicht für die AfD-Europa-Liste, aus Baden-Württemberg ergatterte der Bundestagsabgeordnete Marc Jongen Platz sechs.

Mit EU-Geld die EU bekämpfen