Universitätsklinikum Heidelberg: Klinik-Techniker streiken

Gefüllt werden die Behälter mit frischer Wäsche, Sterilgut, Medikamenten oder Verpflegung für Personal und Patienten. Zurück gehen Schmutzwäsche, Abfälle oder schmutziges Geschirr. Das System wird in der Regel in zwei Schichten gefahren, eine dauert von 5:30 bis 13:30 Uhr, die andere von 13 bis 21:30 Uhr. Displays zeigen eventuelle Störungen an, in der Werkstatt ermöglichen acht Monitore die Übersicht über die ausgedehnten "Katakomben".

Während sich Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten in der Regel aufschieben lassen, ist eine ständig funktionierende Transportanlage für den Betriebsablauf der Klinik zentral. Also wollte Verdi genau diese Anlage bestreiken – eine Arbeitsniederlegung muss ja spürbar sein. Doch der Arbeitgeber erzwang vor dem örtlichen Arbeitsgericht per einstweiliger Verfügung, dass der automatische Warentransport nicht bestreikt werden durfte. Angeblich weil sonst eine sichere Notversorgung der Patient:innen nicht gewährleistet sei.

Monika Neuner regt diese Argumentation auf. Einerseits zeige der Arbeitgeber den Handwerkern und Technikern mit den schlechteren Löhnen, dass sie offenbar nicht so wichtig seien. "Aber wenn sie streiken, heißt es: Ihr seid voll in der Verantwortung und müsst einen Notdienst stellen." Sie erzählt, dass die 40 Jahre alte Transportanlage im Jahr 2003 das letzte Mal generalüberholt wurde und das Material damals über mehrere Monate draußen mit Fahrzeugen in die einzelnen Häuser gebracht wurde. Es gibt also Möglichkeiten, den Transport anders zu organisieren – die kosten allerdings Geld.

Streikverbot gekippt, jetzt Urabstimmung

Verdi ging gegen das Streikverbot vor – und das Landesarbeitsgericht Stuttgart kippte das generelle Streikverbot für die Warentransportanlage. Demnach ist nur eine Notbesetzung in der Kernzeit zwischen 7 und 17 Uhr erforderlich, berichtet die Gewerkschaftssekretärin Neuner. Wenn das Frühstück etwas später komme oder die Bettwäsche nicht jeden Tag gewechselt werde, sei das hinzunehmen, bemerkt sie und versichert, dass die zentrale Leitwarte immer besetzt sei und für Notfälle kompetente KTG-Kolleg:innen bereitstünden. Etwa für den Fall, dass eine Person in einem der insgesamt 450 Klinikumsaufzüge feststeckt oder die zentrale Anlage für die medizinische Beatmung ausfällt.

Dass die KTGler:innen gemeinsam mit Verdi den Druck erhöhen, liegt an der Geschäftsführung. Die weigert sich, mit der Gewerkschaft zu reden. Zu diesem Druck gehört auch eine Soli-Aktion: 2.800 Klinikangehörige – von Pflegenden bis hin zur Ärzt:innen – hatten Verdi-Solidaritätspostkarten mit der Forderung: "Ein Uni-Klinikum – Ein Tarif-Vertrag für die KTG!" unterschrieben. Übergeben wurden sie auf einer Kundgebung am 12. Juli an den Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Benz als Vertreter des Wissenschaftsministeriums in Stuttgart.