Festival "Current – Kunst und urbaner Raum": Die Antworten des Orakels

Aber wird die Stadt es schaffen, über ihren eigenen Schatten zu springen und den Abrissbeschluss zu revidieren? Frage an das Orakel am Veielbrunnen Lucia Graf. Sie hat sich ausgiebig mit Kaffeesatzlesen und mit dem Orakel von Delphi beschäftigt, das an einer Quelle lag, dem Veielbrunnen vergleichbar. Das Wasser aus der Tiefe stand für die Antworten, die aus dem Untergrund, einer anderen Welt hervortraten.

Allerdings war Graf dann doch enttäuscht, wie sehr Delphi zu einer Touristen-Attrappe heruntergekommen ist, und fragte sich: Wer gibt mir nun Antwort auf meine Fragen? Da stieß sie auf T-Shirt-Sprüche. "Greek crisis: No job. No money. No problem", steht auf einem Shirt, das sie bei der Vorstellung ihrer Arbeit im Diavortrag zeigt. Solche Sprüche sind jetzt rund um die Uhr am Veielbrunnen zu hören: "Dare to be different!" "Your future needs you". "Just do it!" Möge die Stadt darauf hören und die richtige Entscheidung treffen.



