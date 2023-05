Kulturhaus Romno Kher: Kultur und Widerstand

Die nachfolgende Generation, deren Anliegen der Landesverband unterstützt, will sich jedoch nicht länger auf die Opferrolle festlegen lassen. In ganz Europa, unterstreicht Müller, stehe derzeit Widerstand hoch oben auf der Agenda: Anschließend an die Gedenkstunde im Landtag fand im Januar in Stuttgart eine zweite Veranstaltung zu diesem Thema im Erinnerungsort Hotel Silber statt. Auch im Romno Kher wird man den Widerstand feiern: am 16. Mai, dem Resistance Day. An diesem Tag wagten Sinti und Roma 1944 im "Zigeunerlager" von Auschwitz-Birkenau den Aufstand. Junge Männer wurden daraufhin in andere Lager versetzt und konnten so überleben.

Einer von ihnen war Heinz Strauß, der Vater des Landesvorsitzenden Daniel Strauß. Der hat nicht viel Zeit, kommt aber zum Fototermin aus seinem Büro und freut sich über den Besuch. Sein Vater hat über das Erlebte nicht geredet, sagt er. Er hat stets versucht, ein möglichst unauffälliger, guter Bürger zu sein. Wie kam der Sohn dazu, sich für die Rechte der Sinti und Roma einzusetzen? "Ich hatte keine Wahl", erklärt Strauß. Als er im Alter von 18 Jahren mit seiner jungen Frau, frisch verheiratet, eine Wohnung suchte, erhielten sie nur Absagen.



Der Resistance Day am 16. Mai im Kulturhaus Romno Kher beginnt um 17 Uhr mit einen "Forum junger Stimmen". Anschließend ist die erste Staffel einer Reihe dokumentarischer Kurzfilme zu sehen, die Tim Müller konzipiert hat und die sich in diesem Fall mit dem Widerstand gegen das faschistische Ustascha-Regime in Kroatien beschäftigt. Filme zu anderen Ländern sollen folgen.