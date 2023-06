Folklang-Orchester Tübingen: Grenzenlose Volksmusik für alle

So bunt das Orchester, so wechselnd die Besetzung. Regin (mit rehbrauner Hose am Akkordeon) ist schon seit 2015 dabei.

Finnischer Tango und georgisches Volkslied

Regin lebt in Tübingen und ist mit dabei seit 2015. Er ermutigte nun Tobias, einen anderen Tübinger, zu den Proben zu kommen – der fühlte sich dort erst noch etwas fremd als Neuling. Zwei Stunden nach Beginn der Proben ist dieses Gefühl verflogen. Sami derweil stammt aus Frankreich, lebt heute in Finnland, reiste an von dort, kam erstmals 2016 zu einem Folkmarathon nach Tübingen, arbeitete einst als Wissenschaftler, will nun auch von seiner Musik leben. "Hier geht es darum, eine Gemeinschaft aufzubauen", sagt er. "Wenn alles gut läuft, dann fühlt es sich an, als ob wir eine große Familie wären. Wir kümmern uns umeinander."