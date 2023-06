Tag der Bundeswehr: "Sag mal: Pan-zer"

Umso überraschter ist er über Alisa Eichmanns Zukunftspläne bei der Bundeswehr: Sie will – trotz der militärgrünen Uniform – Hubschrauberpilotin werden. Und trainiert auch schon fleißig für den Einstellungstest nächstes Jahr im Juni. Der gelernten Bauzeichnerin fehlt die Abwechslung in ihrem Beruf, sie "will Bock auf ihre Arbeit haben". Mitten im Satz wird sie unterbrochen von einem ohrenbetäubenden Dröhnen. Das A400M, das größte Transportflugzeug der Nato, fliegt direkt über die Köpfe der Besucher:innen hinweg. Ob sich Eichmann denn auch vorstellen könnte, als Soldatin an Auslandseinsätzen teilzunehmen. "Das wäre überhaupt kein Problem", sagt sie. Familie habe sie nicht wirklich, die wüsste auch gar nichts von ihren Plänen, und die Freunde, denen sie davon erzählt, reagierten ehrfürchtig, auch wenn die Meinungen über die Bundeswehr stark auseinandergingen. "Die Bundeswehr ist so viel mehr als Krieg und töten", glaubt die 25-Jährige. Die Vielfalt, die Action, die Abwechslung seien das, was sie begeistere.

In Afghanistan war alles tippitoppi

Anfang Mai startete die neue Imagekampagne des Verteidigungsministeriums. "Was zählt, wenn wir wieder Stärke zeigen müssen?", steht auf den Werbepostern. Besonders das Wörtchen "wieder" sorgt für Unbehagen bei Jacqueline Andres von der IMI. Die Friedensaktivistin fragt, wann denn Deutschland schon einmal habe Stärke zeigen müssen? Und wohin denn dieses Stärkezeigen geführt habe? "Wir wollen Friedensstärke!", ruft sie bei ihrer Rede auf der Kundgebung in Bruchsal. Das Wörtchen "wieder" ist auch schon in früheren Kampagnen vorgekommen, allerdings bei der Friedensbewegung gegen das Militär. Damals hieß es noch: "Nie wieder Krieg."